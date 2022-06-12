Сборная Украины сыграет ответный поединок против Ирландии в рамках Лиги наций.

Во вторник, 14 июня, сборная Украины по футболу сыграет свой третий поединок в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА.

В группе 1 дивизиона В "сине-желтые" на Муниципальном стадионе ЛКС имени Владислава Круля будут принимать команду Ирландии.

На этом поединке будут работать рефери из Турции. Арбитраж возглавит 40-летний Али Палабыйык. Четвертый судья - Хюсейин Гечек.

Сборная Украины сыграла всего два матча в нынешнем розыгрыше Лиги наций, однако уже возглавляет свою группу. Подопечные Александра Петракова одержали две победы в двух стартовых играх. В первом матче украинцы одолели в гостях сборную Ирландии, во втором разгромили в номинально домашней игре Армению - 3:0.

Ирландия сыграла уже три матча в этом сезоне Лиги наций. В первом туре ирландцы сенсационно проиграли Армении (0:1), во втором Украине, а в третьем неожиданно разгромили сборную Шотландии - 3:0. Ирландия с 3 баллами занимает второе место в группе.

В первой игре против Ирландии сборная Украины играла не оптимальным своим составом, поскольку главный тренер команды дал отдых основным футболистам после тяжелых игр плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Напомним, 1 июня сборная Украины обыграла в полуфинале отбора на ЧМ-2022 Шотландию со счетом 3:1. 5 июня подопечные Александра Петракова уступили команде Уэльса со счетом 1:0 в Кардиффе.

В ответной же игре с ирландцами Украина должна сыграть более оптимальным составом, что еще больше снижает шансы Ирландии на победу.

Украина - Ирландия: прогнозы букмекеров на матч

Букмекеры считают украинскую сборную фаворитами предстоящего матча.

На команду Александра Петракова принимают ставки с коэффициентом 1.80, на ничейный результат - 3.60, а на успех Ирландии - 4.90.

Ожидается, что этот матч будет не очень результативным. Стандартный тотал больше (2,5) можно поставить с коэффициентом 2.26, а соответствующий тотал меньше - 1.68.

На то, что Украина сможет победить в игре с Ирландией и не пропустить принимают ставки с коэффициентом 2.60.

Напомним, далее по расписанию у Украины в Лиге наций ждут выездные матчи с Шотландией и Арменией. Будет завершаться кампания Лиги наций в сентябре поединком против шотландцев номинально дома.

Сборная Украины в Лиге наций