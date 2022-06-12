Во вторник, 14 июня, сборная Украины по футболу сыграет свой третий поединок в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА.
В группе 1 дивизиона В "сине-желтые" на Муниципальном стадионе ЛКС имени Владислава Круля будут принимать команду Ирландии.
На этом поединке будут работать рефери из Турции. Арбитраж возглавит 40-летний Али Палабыйык. Четвертый судья - Хюсейин Гечек.
Сборная Украины сыграла всего два матча в нынешнем розыгрыше Лиги наций, однако уже возглавляет свою группу. Подопечные Александра Петракова одержали две победы в двух стартовых играх. В первом матче украинцы одолели в гостях сборную Ирландии, во втором разгромили в номинально домашней игре Армению - 3:0.
Ирландия сыграла уже три матча в этом сезоне Лиги наций. В первом туре ирландцы сенсационно проиграли Армении (0:1), во втором Украине, а в третьем неожиданно разгромили сборную Шотландии - 3:0. Ирландия с 3 баллами занимает второе место в группе.
В первой игре против Ирландии сборная Украины играла не оптимальным своим составом, поскольку главный тренер команды дал отдых основным футболистам после тяжелых игр плей-офф отбора на ЧМ-2022.
Напомним, 1 июня сборная Украины обыграла в полуфинале отбора на ЧМ-2022 Шотландию со счетом 3:1. 5 июня подопечные Александра Петракова уступили команде Уэльса со счетом 1:0 в Кардиффе.
В ответной же игре с ирландцами Украина должна сыграть более оптимальным составом, что еще больше снижает шансы Ирландии на победу.
Украина - Ирландия: прогнозы букмекеров на матч
Букмекеры считают украинскую сборную фаворитами предстоящего матча.
На команду Александра Петракова принимают ставки с коэффициентом 1.80, на ничейный результат - 3.60, а на успех Ирландии - 4.90.
Ожидается, что этот матч будет не очень результативным. Стандартный тотал больше (2,5) можно поставить с коэффициентом 2.26, а соответствующий тотал меньше - 1.68.
На то, что Украина сможет победить в игре с Ирландией и не пропустить принимают ставки с коэффициентом 2.60.
Напомним, далее по расписанию у Украины в Лиге наций ждут выездные матчи с Шотландией и Арменией. Будет завершаться кампания Лиги наций в сентябре поединком против шотландцев номинально дома.
Сборная Украины в Лиге наций
- В первом розыгрыше Лиги наций (2018-2019) сборная Украины сумела подняться из Лиги В в Лигу А, заняв первое место в группе с Чехией и Словакией.
- В сезоне 2020-2021 Украина вернулась в дивизион В из-за скандального технического поражения от швейцарцев за матч заключительного тура, который не состоялся после того, как главный врач Люцерна закрыл сборную Украины в полном составе на карантин в Швейцарии. Матч отменили, а УЕФА засчитал техническое поражение украинской сборной. Апелляция УАФ была отклонена.
- Сборная Украины, у которой было 6 очков, в итоге заняла последнее место в группе с Испанией, Германией и Швейцарией. Швейцарцы, благодаря технической победе обошли украинцев, заняв третье место с 6 очками.
- В этом сезоне Лиги наций Украина выступает в группе 1 с Ирландией, Шотландией и Арменией. Победитель этой группы поднимется в Лигу А, а аутсайдер перейдет в Лигу С.