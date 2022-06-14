Сборная Украины в Лодзе сыграет ответный матч группового этапа Лиги наций против Ирландии.

Во вторник, 14 июня, в рамках группового этапа Лиги наций встретятся национальные сборные Украины и Ирландии.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Ирландия.

Встреча пройдет на Муниципальном стадионе ЛКС имени Владислава Круля. Матч будет судит бригада арбитров из Турции во главе с 40-летним Али Палабыйыком.

Украина - Ирландия: прогноз букмекеров на матч Лиги наций

Украина - Ирландия: где смотреть матч Лиги наций

Сборная Украины выиграла два из двух своих матчей в новом розыгрыше Лиги наций УЕФА и возглавляет свою группу.

В первом матче украинцы одолели в гостях сборную Ирландии, во втором разгромили в номинально домашней игре Армению - 3:0.

Сборная Ирландии, помимо игры с Украиной, проиграли в первом туре сборной Армении на выезде (0:1), а в третьем туре сенсационно разгромили Шотландию (3:0).

Стоит отметить, что в первой игре против Ирландии сборная Украины играла не оптимальным своим составом, поскольку главный тренер команды дал отдых основным футболистам после тяжелых игр плей-офф отбора на ЧМ-2022. В ответном же матче ожидается, что Петраков выпустит на поле сильнейших игроков. Это увеличивает шансы Украины на победу в этом противостоянии.

Напомним, что сборной Украины не удалось выйти на ЧМ-2022. В полуфинале плей-офф отбора на мундиаль команда Александра Петракова обыграла Шотландию (3:1), а в финале уступили Уэльсу (0:1).

Слова тренеров перед матчем

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков:

"Если бы мы выиграли все 5 матчей, то попали бы на чемпионат мира. К сожалению, не удалось. Как футболистам в таком насыщенном режиме? Это тяжелый труд, мы работаем. Играем сейчас футбол не для себя, а для всей страны. Чтобы принести положительные эмоции нашим согражданам.

У Романа Яремчука проблемы с голеностопом. Сейчас поедем делать МРТ. Посмотрим, что у него там. У Зубкова поднялась температура. Саша пропустит тренировку. Вчера Соболь и Попов столкнулись, у Эдуарда синяк под глазом. Но они в обойме. Ярмоленко тренируется, сам попросил вернуться. Малиновский тоже имел температуру, его состояние еще оценим. Все немного переболели, но в целом все хорошо. Это не коронавирус.

Я после матчей еду в Украину. Могу говорить за себя. Еду к своей семье, в свою страну. Я люблю свою страну, еду домой, в Киев".

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни:

"По причине травмы паха завтра может не сыграть наш нападающий Майкл Обафеми. Впрочем, надеюсь, его качественно заменит Чедози Огбене, если сможет решить свои проблемы, связанные с повреждением. Наша задача состоит в том, чтобы компенсировать потери.

Уверен, кто бы ни заменил травмированных, он не ослабит нашу команду. Нас ждет большой вызов. Украина добилась блестящих результатов и уже показала всем свое качество".

Добавим, что победитель этой группы поднимется в Лигу А, а аутсайдер перейдет в Лигу С.