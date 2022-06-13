В четвертом туре Лиги наций Ирландия попробует взять реванш у сборной Украины.

Во вторник, 14 июня, национальная сборная Украины по футболу сыграет свой третий поединок в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА.

На Муниципальном стадионе ЛКС имени Владислава Круля подопечные Александра Петракова сыграют номинально домашний матч против Ирландии.

Украина - Ирландия: прогноз букмекеров на поединок Лиги наций

Рассудит игру Украины и Ирландии турецкая бригада арбитров во главе с 40-летним Али Палабыйыком.

После двух побед в новом сезоне Лиги Наций, "сине-желтые" возглавили свою группу, приблизив себя к возвращению в элитный дивизион.

Напомним, в первом матче украинцы одолели в гостях сборную Ирландии, во втором разгромили в номинально домашней игре Армению - 3:0.

Сборная Ирландии является непростой командой. В первой игре против Украины им удалось неслабо потрепать нервы "сине-желтым", а в матче с шотландцами, они и вовсе одержали разгромную победу со счетом 3:0.

Команда Кенни безусловно является крепким орешком, однако, стоит отметить, демонстрирует достаточно нестабильную игру. В первом туре ирландцы сенсационно проиграли сборной Армении в гостях со счетом 1:0.

Украина - Ирландия: где смотреть матч

В прямом эфире игру будет транслировать видеосервис Киевстар ТВ. Также матч будет доступен в записи на платформе.

Кроме того, в прямом эфире игру будут транслировать телеканалы "Футбол 1", "Индиго TV" и платформы oll.tv и MEGOGO.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Добавим, что в другом матче этой группы на Республиканском стадионе в Ереване сойдутся сборные Армении и Шотландии.

Сборная Украины в Лиге наций