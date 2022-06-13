Во вторник, 14 июня, национальная сборная Украины по футболу сыграет свой третий поединок в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА.
На Муниципальном стадионе ЛКС имени Владислава Круля подопечные Александра Петракова сыграют номинально домашний матч против Ирландии.
Украина - Ирландия: прогноз букмекеров на поединок Лиги наций
Рассудит игру Украины и Ирландии турецкая бригада арбитров во главе с 40-летним Али Палабыйыком.
После двух побед в новом сезоне Лиги Наций, "сине-желтые" возглавили свою группу, приблизив себя к возвращению в элитный дивизион.
Напомним, в первом матче украинцы одолели в гостях сборную Ирландии, во втором разгромили в номинально домашней игре Армению - 3:0.
Сборная Ирландии является непростой командой. В первой игре против Украины им удалось неслабо потрепать нервы "сине-желтым", а в матче с шотландцами, они и вовсе одержали разгромную победу со счетом 3:0.
Команда Кенни безусловно является крепким орешком, однако, стоит отметить, демонстрирует достаточно нестабильную игру. В первом туре ирландцы сенсационно проиграли сборной Армении в гостях со счетом 1:0.
Украина - Ирландия: где смотреть матч
В прямом эфире игру будет транслировать видеосервис Киевстар ТВ. Также матч будет доступен в записи на платформе.
Кроме того, в прямом эфире игру будут транслировать телеканалы "Футбол 1", "Индиго TV" и платформы oll.tv и MEGOGO.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Добавим, что в другом матче этой группы на Республиканском стадионе в Ереване сойдутся сборные Армении и Шотландии.
Сборная Украины в Лиге наций
- В первом розыгрыше Лиги наций (2018-2019) сборная Украины сумела подняться из Лиги В в Лигу А, заняв первое место в группе с Чехией и Словакией.
- В сезоне 2020-2021 Украина вернулась в дивизион В из-за скандального технического поражения от швейцарцев за матч заключительного тура, который не состоялся после того, как главный врач Люцерна закрыл сборную Украины в полном составе на карантин в Швейцарии. Матч отменили, а УЕФА засчитал техническое поражение украинской сборной. Апелляция УАФ была отклонена.
- Сборная Украины, у которой было 6 очков, в итоге заняла последнее место в группе с Испанией, Германией и Швейцарией. Швейцарцы, благодаря технической победе обошли украинцев, заняв третье место с 6 очками.
- В этом сезоне Лиги наций Украина выступает в группе 1 с Ирландией, Шотландией и Арменией. Победитель этой группы поднимется в Лигу А, а аутсайдер перейдет в Лигу С.