Сборная Украины попробует взять реванш за поражение в первой игре.

В субботу, 9 сентября, состоится поединок пятого тура отбора на Евро-2024 по футболу между сборными Украины и Англии.

Игра пройдет на стадионе "Тарчински Арена" в польском Вроцлаве.

Это будет второй матч команд в рамках квалификации Евро-2024. Первая игра состоялась в марте и завершилась победой сборной Англии со счетом 2:0. Тогда сборной Украины руководил Руслан Ротань.

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После назначения Сергея Реброва на пост главного тренера национальной сборной Украины, "сине-желтые" сыграли два матча в рамках отбора на ЧЕ-2024. Обе встречи украинская команда выиграла - против Северной Македонии (3:2) и Мальты (1:0).

Сборная Англии в рамках отбора на Евро-2024 одержала 4 победы в 4 играх. Помимо Украины, англичане также победили Италию (2:1), Мальту (4:0) и Северную Македонию (7:0).

Украина - Англия: прогноз

Безоговорочным фаворитом этого поединка, по мнению экспертов, является сборная Англии. На победу "трех львов" принимаются ставки с коэффициентом 1,48. Победа сборной Украины оценена коэффициентом 7,30. Ничья - 4,40.

Аналитики считают, что в этом матче будет забито не менее двух голов. Коэффициент на тотал больше 2 - 1,44. На тотал меньше 2 ставки принимают с коэффициентом - 2,95.

Поставить на гол сборной Украины в поединке против Англии можно с коэффициентом 1,79. Гол подопечных Гарета Саутгейта - 1,13.

Наиболее вероятным исходом встречи аналитики считают победу сборной Англии со счетом 2:0. На этот результат коэффициент 6,60.

Добавим, что путевки в финальную часть Евро-2024 по футболу получат команды, которые займут первые и вторые места в группах отбора.

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