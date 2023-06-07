Состоялась презентация Реброва в качестве нового наставника "сине-желтых".

49-летний специалист Сергей Ребров стал новым главным тренером национальной сборной Украины по футболу.

Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко в ходе пресс-конференции, которая проходит в Доме футбола.

"Во-первых, хочу поблагодарить ВСУ за то, что берегут нашу независимость, что дают нам возможность общаться о футболе, проводить наш чемпионат Украины.

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Я сам лично и все украинцы будем в дальнейшем помогать ВСУ и нашим людям, пострадавшим от рашистской агрессии.

Я лично очень рад вернуться в Украину. Моя семья тоже возвращается. Я очень рад, что жена так приняла мое решение", - сказал Ребров на пресс-конференции.

Сообщается, что Сергей Ребров подписал контракт со сборной Украины до лета 2026 года.

Ребров подтвердил, что в его тренерский штаб в национальной сборной войдут: Висенте Гомес (отвечает за тактику), Альберто Босх (анализ соперников), Глеб Платов (скаутинг, аналитика), Хавьер Луруенья Лобо (физподготовка) и Рустам Худжамов (тренер вратарей).

Напомним, предыдущим местом работы Сергея Реброва был футбольный клуб "Аль-Айн" из ОАЭ, который он возглавил летом 2021 года. С этим клубом 49-летний специалист завоевал 2 трофея: чемпионат и Кубок лиги ОАЭ.

Также Ребров работал в киевском "Динамо", саудовском "Аль-Ахли" и венгерском "Ференцвароше".

В качестве тренера выигрывал по два раза чемпионат Украины и Кубок Украины, один раз Суперкубок Украины и три раза становился чемпионом Венгрии.

На посту главного тренера сборной Украины Ребров дебютирует 12 июня в товарищеском матче против национальной команды Германии. Затем "сине-желтые" сыграют еще два поединка в рамках отбора на Евро-2024: против Северной Македонии (16 июня) и против Мальты (19 июня).

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