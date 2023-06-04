Сейчас все зависит от предыдущего клуба тренера

Бывший футболист и тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров становится все ближе к подписанию контракта со сборной Украины. Как сообщил наставник в комментарии "Сніданку з 1+ ", совсем скоро он прибудет в Киев.

"Сейчас мы решаем этот вопрос, потому что контракт с" Аль-Айном" рассчитан до 30 июня. Поэтому мы еще не закончили все вопросы с контрактом. Однако действительно, 4-го июня я отправляюсь в Киев и, наверное, 6-го числа, утром, я буду в столице Украины. Я считаю и надеюсь, что мы закончим все дела с "Аль-Айном". Поэтому да, если все будет хорошо, я надеюсь, мы подпишем контракт", - сказал Ребров.

Однако Сергей Станиславович заявил, что он со своим штабом начал подготовку к работе с "сине-желтыми" еще несколько недель назад. Впереди на команду ожидают важные матчи.

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"Сборная Украины - это очень большая ответственность, поэтому действительно, я со своим штабом начал работать и уже несколько недель мы готовимся к этим играм (квалификации Евро-2024), поскольку это очень важно для нашей страны. Тем более в это время, чтобы национальная команда презентовала наше великое государство. Я готовлюсь уже некоторое время. Мы принципиально обо всем уже договорились. Только разрешение "Аль-Айна" - и ничего не надо обсуждать", - добавил Ребров.

Отметим, что последним местом работы украинского тренера был "Аль-Айн", выступающий в чемпионате ОАЭ. Ребров провел там два года, одержав победу в чемпионате страны и завоевав титул Кубка Лиги. Добавим, что в сезоне, завершившемся 27 мая, "Аль-Айн" занял второе место сразу четыре раза: в чемпионате, Суперкубке и Кубке лиги ОАЭ, а также Кубке президента.

Вчера, 3 июня, Сергей Ребров праздновал свой 49 День рождения. Его он провел в испанской Марбелье – фото из этого города на побережье Средиземного моря опубликовала жена тренера в своем Instagram.

Напомним, что в июне сборная Украины проведет три матча. Первый из них запланирован на 12 июня против Германии. Он состоится в Бремене и будет иметь статус товарищеского поединка. Далее на "сине-желтых" ожидают встречи в квалификации на Евро-2024: против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).

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