Сборные Украины и Германии сыграют 12 июня в Бремене.

Сборная Германии сыграет товарищеский матч против национальной команды Украины 12 июня.

Это будет 1000-й поединок в истории Бундестим. Первый матч национальная команда Германии провела в 1908 году против Швейцарии.

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик объявил список футболистов, которых он вызвал на предстоящий сбор команды. В список попали 26 игроков.

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Состав сборной Германии:

Вратари: Бернд Лено ("Фулхэм"), Марк-Андре тер Стеген ("Барселона"), Кевин Трапп ("Айнтрахт")

Защитники: Маттиас Гинтер ("Фрайбург"), Робин Гозенс ("Интер"), Бенджамин Генрихс ("РБ Лейпциг"), Тело Керер ("Вест Хэм"), Лукас Клостерманн ("РБ Лейпциг"), Давид Раум ("РБ Лейпциг"), Антонио Рюдигер ("Реал"), Нико Шлоттербек ("Боруссия" Д), Малик Тиав ("Милан"), Мариус Вольф ("Боруссия" Д)

Полузащитники: Юлиан Брандт ("Боруссия" Д), Эмре Джан ("Боруссия" Д), Леон Горецка ("Бавария"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити"), Йонас Хофманн ("Боруссия" М), Йозуа Киммих ("Бавария"), Джамал Мусиала ("Бавария"), Лерой Сане ("Бавария"), Кевин Шаде ("Брентфорд"), Флориан Виртц ("Байер")

Нападающие: Никлас Фюллькруг ("Вердер"), Кай Хаверц ("Челси"), Тимо Вернер ("РБ Лейпциг").

Добавим, что после матча против Украины сборная Германии проведет еще две контрольных игры: 16 июня против Польши и 20 июня против Колумбии.

Сборная Украины после встречи с Бундестим сыграет два поединка в рамках отбора на Евро-2024: 16 июня против Северной Македонии и 19 июня против Мальты.

Напомним, ранее УАФ объявила состав национальной сборной Украины на июньские матчи.

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