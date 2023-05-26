Владислав Ванат получил дебютный вызов в национальную команду.

Украинская ассоциация футбола объявила список футболистов, которые получили вызов в расположение национальной сборной на июнские матчи "сине-желтых".

Заявка сборной Украины была опубликована на официальном сайте УАФ.

В расположение национальной команды были вызваны 27 футболистов, еще пятеро попали в резервный список.

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Дебютный вызов в сборную Украины получил форвард "Динамо" Владислав Ванат. Также в расположение национальной команды получил приглашение хавбек "Ракува" Владислав Кочергин, который ранее выиграл со своим клубом чемпионат Польши.

Отметим, что в расположение "сине-желтых" не получил вызов Евгений Коноплянка, которого приглашали в сборную на матч против Англии в марте этого года.

Также пропустит июнский сбор национальной команды игрок лондонского "Арсенала" Александр Зинченко, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Состав национальной сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все - "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Александр Сваток (СК "Днепр-1" Днепр), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Эдуард Соболь ("Страсбур", Франция), Сергей Кривцов ("Интер" Майами, США).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все - "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба - "Динамо" Киев), Александр Пихаленок (СК "Днепр-1" Днепр), Андрей Ярмоленко ("Аль -Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Олимпик" Марсель, Франция), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Даниил Игнатенко ("Бордо", Франция), Владислав Кочергин ("Ракув" Ченстохова, Польша).

Нападающие: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбик (СК "Днепр-1" Днепр), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список: Александр Караваев, Николай Шапаренко (оба – "Динамо" Киев), Богдан Михайличенко, Марьян Швед (оба – "Шахтер" Донецк), Тарас Качараба ("Славия" Прага, Чехия).

Сборная Украины начнет свой сбор 8 июня в немецком Бремене. 12 июня "сине-желтые" сыграют товарищеский матч против сборной Германии.

16 и 19 июня сборная Украины сыграет поединки отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты соответственно.

Добавим, что национальная сборная Украины до сих пор не имеет главного тренера. Отмечается, что имя нового наставника "сине-желтых" станет известно в ближайшее время.

Напомним, в отборе на Евро-2024 сборная Украины выступает в группе С. Соперниками "сине-желтых" являются сборные Англии, Италии, Мальты и Северной Македонии.

В первом туре отбора на Евро-2024 Украина проиграла национальной команде Англии (0:2).

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