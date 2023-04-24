В июне сборная Украины проведет три матча.

Национальная сборная Украины по футболу получит нового главного тренера перед июньскими матчами отбора на Евро-2024.

Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

"К контрольному поединку с Германией и к следующим матчам отбора к Евро-2024 национальную сборную Украины уже будет готовить новый главный тренер, который будет представлен в оговоренное с ним время", - написал Андрей Павелко в своем Фейсбуке.

Видео дня

Ожидается, что новым главным тренером сборной Украины станет Сергей Ребров. Сейчас 48-летний специалист возглавляет "Аль-Айн", но его контракт с клубом истекает в июне этого года и он сможет принять национальную команду. Ранее в СМИ сообщалось, что Ребров уже согласовал условия контракта с УАФ, но официального подтверждения этой информации пока не было.

Напомним, до декабря 2022 года сборную Украины возглавлял Александр Петраков, но УАФ не стала продлевать с ним контракт. На место главного тренера "сине-желтых" был временно назначен Руслан Ротань, который также возглавляет молодежную сборную Украины и "Александрию".

В первом туре отбора на Евро-2024 под руководством Ротаня сборная Украины проиграла на выезде Англии со счетом 0:2.

В июне сборная Украины сыграет три поединка: один контрольный - против сборной Германии (12 июня) и два в рамках квалификации ЧЕ-2024 - против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).

Вас также могут заинтересовать новости: