Сборная Украины в четвертьфинале Евро-2020 сыграет против главного фаворита турнира.

3 июля на "Стадио Олимпико" в Риме пройдет матч 1/4 финала Евро-2020, в котором сборная Украины встретится со сборной Англии.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Англия.

Украина - Англия: где смотреть матч

Начало встречи - в 22.00.

Сборная Украины на групповом этапе набрала 3 очка и заняла третье место в квартете с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. А в 1/8 финала украинцы в овертайме победили сборную Швеции.

Украина - Англия: прогноз букмекеров

Английская сборная в своей группе набрала 7 очков и опередила Хорватию, Чехию и Шотландию. В первом раунде плей-офф англичане со счетом 2:0 обыграли сборную Германии.

Главным арбитром матча назначен немецкий рефери Феликс Брых.

Евро-2020, 1/4 финала

Украина - Англия

Онлайн-трансляция матча

Сборной Украины придется сыграть против главного фаворита турнира. По крайней мере, именно так букмекеры считали перед четвертьфинальными матчами.

Накануне украинская сборная потренировалась на "Стадио Олимпико".

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко подчеркнул, что каждый из игроков сборной "должен провести лучший матч жизни", чтобы пройти в следующую стадию.

Вчера перед матчем украинская сборная прогулялась по Риму.

Украинской сборной в этом матче не помогут травмированные Артем Беседин и Денис Попов, которые уже покинули расположение команды, а также Александр Зубков, который тренируется по индивидуальной программе.

Статистика противостояний Украины и Англии:

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"Мы понимаем, что соперник является фаворитом, но мы также знаем наши сильные стороны. Мы уже показали на турнире характер и наши принципы игры, от которых никогда не будем отходить. Я знаю, что нас ждет тяжелый матч, но у моих игроков есть характер. Постараемся его показать".

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт:

"Мы знаем, что Украина - хорошая команда. Меня очень впечатлила работа Андрея Шевченко. Осенью у них было пару неприятных результатов в Лиге наций, но они справились. Добились отличного результата во Франции (в квалификации ЧМ-2022, - Прим) и на этой неделе здорово сыграли со Швецией. Так что если мы предоставим им пространство для маневра, они пойдут вперед, а у них есть опасные нападающие".

Сегодня сборная Украины имеет шанс впервые в своей истории выйти в полуфинал крупных турниров.

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Авторы: Антон Дударь, Артем Будрин