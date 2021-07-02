Игроки сборной немного отвлеклись от футбола накануне четвертьфинала Евро-2020.

Сборная Украины перед матчем 1/4 финала Евро-2020 против сборной Англии прогулялась по Риму.

Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко в Instagram опубликовал командные фото у достопримечательностей Рима - Колизея и Витториано.

"Счастлив вернуться в Рим и сыграть в четвертьфинале на "Стадио Олимпико", - написал Шевченко.

Голкипер Андрей Пятов выложил в Instagram фото с другими вратарями украинской сборной у Колизея и написал: "Дороги привели, куда надо".

Видео прогулки сборной Украины по Риму появилось на YouTube-канале vZbirna.

Особой популярностью у итальянцев, конечно же, пользовался Шевченко. А один из болельщиков предложил Марлосу перейти в "Рому".

Украина - Англия: перед матчем

Матч Украина - Англия пройдет в Риме 3 июля. Начало встречи - в 22.00.

Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. В 1/8 финала Украина в овертайме вырвала победу у Швеции.

Сборная Англии набрала 7 очков в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, забив всего 2 гола. В первом раунде плей-офф англичане выбили из борьбы сборную Германии. Англичане еще не пропускали на Евро.

До сих пор англичане проводили все матчи на родном "Уэмбли", но теперь им впервые придется сыграть за пределами Великобритании.

Сборная Украины провела против Англии 7 матчей (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). Наиболее памятным был скандальный поединок на Евро-2012 с незасчитанным голом Марко Девича, в котором "желто-синие" проиграли со счетом 0:1. А предыдущие встречи команд состоялись в отборе на ЧМ-2014, обе завершились вничью - 1:1 и 0:0.

Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.

Уже известно, кто будет судить матч Украина - Англия.

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Автор: Антон Дударь