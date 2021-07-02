Сборная Украины перед матчем 1/4 финала Евро-2020 против сборной Англии прогулялась по Риму.
Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко в Instagram опубликовал командные фото у достопримечательностей Рима - Колизея и Витториано.
"Счастлив вернуться в Рим и сыграть в четвертьфинале на "Стадио Олимпико", - написал Шевченко.
Голкипер Андрей Пятов выложил в Instagram фото с другими вратарями украинской сборной у Колизея и написал: "Дороги привели, куда надо".
Видео прогулки сборной Украины по Риму появилось на YouTube-канале vZbirna.
Особой популярностью у итальянцев, конечно же, пользовался Шевченко. А один из болельщиков предложил Марлосу перейти в "Рому".
Украина - Англия: перед матчем
- Матч Украина - Англия пройдет в Риме 3 июля. Начало встречи - в 22.00.
- Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. В 1/8 финала Украина в овертайме вырвала победу у Швеции.
- Сборная Англии набрала 7 очков в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, забив всего 2 гола. В первом раунде плей-офф англичане выбили из борьбы сборную Германии. Англичане еще не пропускали на Евро.
- До сих пор англичане проводили все матчи на родном "Уэмбли", но теперь им впервые придется сыграть за пределами Великобритании.
- Сборная Украины провела против Англии 7 матчей (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). Наиболее памятным был скандальный поединок на Евро-2012 с незасчитанным голом Марко Девича, в котором "желто-синие" проиграли со счетом 0:1. А предыдущие встречи команд состоялись в отборе на ЧМ-2014, обе завершились вничью - 1:1 и 0:0.
- Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.
- Уже известно, кто будет судить матч Украина - Англия.
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