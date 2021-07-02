Сборная Украины возле Колизея / фото instagram.com/andriyshevchenko

Сборная Украины перед матчем 1/4 финала Евро-2020 против сборной Англии прогулялась по Риму. 

Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко в Instagram опубликовал командные фото у достопримечательностей Рима - Колизея и Витториано.

"Счастлив вернуться в Рим и сыграть в четвертьфинале на "Стадио Олимпико", - написал Шевченко.

фото instagram.com/andriyshevchenko

Голкипер Андрей Пятов выложил в Instagram фото с другими вратарями украинской сборной у Колизея и написал: "Дороги привели, куда надо".

Видео прогулки сборной Украины по Риму появилось на YouTube-канале vZbirna.

Особой популярностью у итальянцев, конечно же, пользовался Шевченко. А один из болельщиков предложил Марлосу перейти в "Рому".

Украина - Англия: перед матчем

  • Матч Украина - Англия пройдет в Риме 3 июля. Начало встречи - в 22.00.
  • Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. В 1/8 финала Украина в овертайме вырвала победу у Швеции.
  • Сборная Англии набрала 7 очков в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, забив всего 2 гола. В первом раунде плей-офф англичане выбили из борьбы сборную Германии. Англичане еще не пропускали на Евро.
  • До сих пор англичане проводили все матчи на родном "Уэмбли", но теперь им впервые придется сыграть за пределами Великобритании.
  • Сборная Украины провела против Англии 7 матчей (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). Наиболее памятным был скандальный поединок на Евро-2012 с незасчитанным голом Марко Девича, в котором "желто-синие" проиграли со счетом 0:1. А предыдущие встречи команд состоялись в отборе на ЧМ-2014, обе завершились вничью - 1:1 и 0:0.
  • Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.
  • Уже известно, кто будет судить матч Украина - Англия.

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Автор: Антон Дударь