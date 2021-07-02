Николай Матвиенко - лидер обороны сборной Украины / фото REUTERS
3 июля на "Стадио Олимпико" в Риме пройдет матч 1/4 финала Евро-2020, в котором сборная Украины сыграет против главного фаворита турнира сборной Англии.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Англия.
Украина - Англия: где смотреть матч
В прямом эфире противостояние украинской и английской сборных можно будет посмотреть на телеканале "Украина".
Также игру в прямом эфире покажут телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2" и сервис "OLL TV!".
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Стартовый свисток прозвучит в 22.00.
Украина - Англия: перед матчем
- Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. В 1/8 финала Украина в овертайме вырвала победу у Швеции.
- Сборная Англии набрала 7 очков в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, забив всего 2 гола. В первом раунде плей-офф англичане выбили из борьбы сборную Германии. Англичане еще не пропускали на Евро.
- До сих пор англичане проводили все матчи на родном "Уэмбли", но теперь им впервые придется сыграть за пределами Великобритании.
- Сборная Украины провела против Англии 7 матчей (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). Наиболее памятным был скандальный поединок на Евро-2012 с незасчитанным голом Марко Девича, в котором "желто-синие" проиграли со счетом 0:1. А предыдущие встречи команд состоялись в отборе на ЧМ-2014, обе завершились вничью - 1:1 и 0:0.
- Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.
- Уже известно, кто будет судить матч Украина - Англия.
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