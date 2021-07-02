Сборная Украины попытается еще раз переписать историю.

3 июля на "Стадио Олимпико" в Риме пройдет матч 1/4 финала Евро-2020, в котором сборная Украины сыграет против главного фаворита турнира сборной Англии.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Англия.

Украина - Англия: где смотреть матч

В прямом эфире противостояние украинской и английской сборных можно будет посмотреть на телеканале "Украина".

Также игру в прямом эфире покажут телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2" и сервис "OLL TV!".

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Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

Украина - Англия: перед матчем

Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. В 1/8 финала Украина в овертайме вырвала победу у Швеции.

Сборная Англии набрала 7 очков в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, забив всего 2 гола. В первом раунде плей-офф англичане выбили из борьбы сборную Германии. Англичане еще не пропускали на Евро.

До сих пор англичане проводили все матчи на родном "Уэмбли", но теперь им впервые придется сыграть за пределами Великобритании.

Сборная Украины провела против Англии 7 матчей (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). Наиболее памятным был скандальный поединок на Евро-2012 с незасчитанным голом Марко Девича, в котором "желто-синие" проиграли со счетом 0:1. А предыдущие встречи команд состоялись в отборе на ЧМ-2014, обе завершились вничью - 1:1 и 0:0.

Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.

Уже известно, кто будет судить матч Украина - Англия.

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Автор: Антон Дударь