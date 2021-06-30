3 июля сборная Украины проведет матч 1/4 финала Евро-2020 против сборной Англии. Команды сыграют на "Стадио Олимпико" в Риме.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Англия.
Букмекеры считают, что у украинской сборной не слишком много шансов на выход в плей-офф.
Так, на победу сборной Украины в основное время можно поставить с коэффициентом 9,10. Ничейный результат оценивается коэффициентом 4,50, а победа сборной Англии коэффициентом 1,45.
На то, что Украина сенсационно пробьется в полуфинал турнира, дается коэффициент 5,00, а на проход английской сборной - 1,19.
Украина - Англия: перед матчем
- Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. В 1/8 финала Украина в овертайме вырвала победу у Швеции.
- Сборная Англии набрала 7 очков в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, забив всего 2 гола. В первом раунде плей-офф англичане выбили из борьбы сборную Германии. Англичане еще не пропускали на Евро.
- До сих пор англичане проводили все матчи на родном "Уэмбли", но теперь им впервые придется сыграть за пределами Великобритании.
- Сборная Украины провела против Англии 7 матчей (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). Наиболее памятным был скандальный поединок на Евро-2012 с незасчитанным голом Марко Девича, в котором "желто-синие" проиграли со счетом 0:1. А предыдущие встречи команд состоялись в отборе на ЧМ-2014, обе завершились вничью - 1:1 и 0:0.
- Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.
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