Сборная Украины впервые в истории сыграет в 1/4 финала чемпионата Европы.

3 июля сборная Украины проведет матч 1/4 финала Евро-2020 против сборной Англии. Команды сыграют на "Стадио Олимпико" в Риме.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Англия.

Букмекеры считают, что у украинской сборной не слишком много шансов на выход в плей-офф.

Так, на победу сборной Украины в основное время можно поставить с коэффициентом 9,10. Ничейный результат оценивается коэффициентом 4,50, а победа сборной Англии коэффициентом 1,45.

На то, что Украина сенсационно пробьется в полуфинал турнира, дается коэффициент 5,00, а на проход английской сборной - 1,19.

Украина - Англия: перед матчем

Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. В 1/8 финала Украина в овертайме вырвала победу у Швеции.

Сборная Англии набрала 7 очков в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, забив всего 2 гола. В первом раунде плей-офф англичане выбили из борьбы сборную Германии. Англичане еще не пропускали на Евро.

До сих пор англичане проводили все матчи на родном "Уэмбли", но теперь им впервые придется сыграть за пределами Великобритании.

Сборная Украины провела против Англии 7 матчей (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). Наиболее памятным был скандальный поединок на Евро-2012 с незасчитанным голом Марко Девича, в котором "желто-синие" проиграли со счетом 0:1. А предыдущие встречи команд состоялись в отборе на ЧМ-2014, обе завершились вничью - 1:1 и 0:0.

Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.

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Автор: Антон Дударь