Владимир Зеленский подчеркнул, что футболисты украинской сборной "уже герои".

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил по видеосвязи в лагерь сборной Украины перед матчем 1/4 финала Евро-2020 против Англии.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Англия.

Видео со звонком президента опубликовал YouTube-канал vZbirna.

В своем обращении к команде Зеленский подчеркнул, что всем сердцем болеет за сборную вместе со всей своей семьей.

"Вы уже герои. Это останется в истории", - сказал президент, но при этом подчеркнул: "Хотим вам сказать, что пока рано возвращаться".

Зеленский пожелал команде "классной игры и победы".

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в ответ на слова президента сказал:

"Большое спасибо от всей команды. Мы всегда слышим вашу поддержку, нам очень приятно, что такая поддержка идет от первого лица и от всей страны".

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Украина - Англия: перед матчем

Матч Украина - Англия пройдет в Риме 3 июля. Начало встречи - в 22.00.

Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. В 1/8 финала Украина в овертайме вырвала победу у Швеции.

Сборная Англии набрала 7 очков в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, забив всего 2 гола. В первом раунде плей-офф англичане выбили из борьбы сборную Германии. Англичане еще не пропускали на Евро.

До сих пор англичане проводили все матчи на родном "Уэмбли", но теперь им впервые придется сыграть за пределами Великобритании.

Сборная Украины провела против Англии 7 матчей (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). Наиболее памятным был скандальный поединок на Евро-2012 с незасчитанным голом Марко Девича, в котором "желто-синие" проиграли со счетом 0:1. А предыдущие встречи команд состоялись в отборе на ЧМ-2014, обе завершились вничью - 1:1 и 0:0.

Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.

Из-за травм сборной Украины не помогут Артем Беседин и Денис Попов, которые уже покинули расположение команды на Евро-2020, а также Александр Зубков.

Уже известно, кто будет судить матч Украина - Англия.

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Автор: Антон Дударь