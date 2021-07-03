Владимир Зеленский / фото REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил по видеосвязи в лагерь сборной Украины перед матчем 1/4 финала Евро-2020 против Англии.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Англия.

Видео со звонком президента опубликовал YouTube-канал vZbirna.

В своем обращении к команде Зеленский подчеркнул, что всем сердцем болеет за сборную вместе со всей своей семьей. 

"Вы уже герои. Это останется в истории", - сказал президент, но при этом подчеркнул: "Хотим вам сказать, что пока рано возвращаться". 

Зеленский пожелал команде "классной игры и победы".

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в ответ на слова президента сказал:

"Большое спасибо от всей команды. Мы всегда слышим вашу поддержку, нам очень приятно, что такая поддержка идет от первого лица и от всей страны". 

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Украина - Англия: перед матчем

  • Матч Украина - Англия пройдет в Риме 3 июля. Начало встречи - в 22.00.
  • Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. В 1/8 финала Украина в овертайме вырвала победу у Швеции.
  • Сборная Англии набрала 7 очков в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, забив всего 2 гола. В первом раунде плей-офф англичане выбили из борьбы сборную Германии. Англичане еще не пропускали на Евро.
  • До сих пор англичане проводили все матчи на родном "Уэмбли", но теперь им впервые придется сыграть за пределами Великобритании.
  • Сборная Украины провела против Англии 7 матчей (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). Наиболее памятным был скандальный поединок на Евро-2012 с незасчитанным голом Марко Девича, в котором "желто-синие" проиграли со счетом 0:1. А предыдущие встречи команд состоялись в отборе на ЧМ-2014, обе завершились вничью - 1:1 и 0:0.
  • Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.
  • Из-за травм сборной Украины не помогут Артем Беседин и Денис Попов, которые уже покинули расположение команды на Евро-2020, а также Александр Зубков.
  • Уже известно, кто будет судить матч Украина - Англия.

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Автор: Антон Дударь