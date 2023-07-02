Георгий Судаков верит, что сборная Украины может пробиться в полуфинал молодежного первенства Европы.

В воскресенье, 2 июля, сборная Украины U21 в рамках 1/4 финала молодежного Евро-2023 сыграет против Франции.

Полузащитник "сине-желтых" Георгий Судаков прокомментировал предстоящую дуэль против французов.

"У них вся команда очень сильна индивидуально. Мы с "Шахтером" играли против "Ренна", за них выступают как раз Арно Калимэндо и Амин Гуири - очень мощные технические футболисты. Также я знаю Райана Шерки, Пьера Калюлю. Тоже очень хорошие игроки.

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Почти все футболисты стоят по 20-30 миллионов евро, очень талантливые и играют в топ-чемпионатах. Но у нас тоже очень сильная команда. Думаю, если мы выйдем на 100% готовы в первую очередь ментально, то у нас есть все шансы пройти эту сборную", - приводит слова Судакова Суспильне спорт.

Напомним, сборная Украины заняла второе место в группе В, уступив лидерство Испании, у которой была лучшая разница забитых и пропущенных голов.

Подопечные Руслана Ротаня на стадии группового этапа молодежного Евро-2023 выиграли в первом туре у Хорватии (2:0), во втором туре победили Румынию (1:0), а в третьем туре сыграли вничью против Испании (2:2).

Франция, в свою очередь, заняла первое место в группе D, одержав победы над Италией (2:1), Норвегией (1:0) и Швейцарией (4:1).

Добавим, что в полуфинале молодежного Евро-2023 победитель пары Франция - Украина сыграет против Испании. "Фурия Роха" накануне победила в 1/4 финала сборную Швейцарии (2:1).

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