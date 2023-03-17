"Шахтер" проиграл "Фейеноорду" на выезде со счетом 1:7.

В четверг, 16 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" с разгромным счетом проиграл "Фейеноорду".

Главный тренер "горняков" Игор Йовичевич подвел итоги матча с нидерландским клубом. Хорватский специалист отметил, что его подопечные сделали все, чтобы добыть положительный результат, но не вышло.

"Одна команда была лучше нас, и это был "Фейеноорд". Должны поздравить "Фейеноорд" с хорошей игрой. Бывают такие дни, это футбол. За последнее время есть примеры и "Манчестер Юнайтед", и "Лейпцига". Мы как минимум забили гол, а они даже не забили, поэтому и лучшие команды проигрывают.

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Это один день, который я должен пройти как тренер. И хочу извиниться перед украинскими болельщиками, которые надеялись на нас, на сегодняшний проход. К сожалению, получился такой матч. Должен сделать много выводов, где я возьму ответственность на себя как тренер, не скрываясь за этим результатом. Но мы отдали максимум сил, которые имели сегодня. Просто отдали ребята все силы.

Это для нас первый опыт, десятый матч в нынешнем евросезоне, Лиге чемпионов и Лиге Европы. Были и ключевые матчи за проход: с "Селтиком", когда вышли из группы, затем "Ренн" обыграли. Но сегодня мы попали на лучшую команду, у которой все, что летело по воротам - все залетело. И должны отдать должное, потому что "Фейеноорд" - это топ-команда на сегодняшний день", - приводит слова Йовичевича официальный сайт "Шахтера".

Наставник "Шахтера" также отметил, что рад, что его команда достигла такого результата в еврокубковом сезоне.

"Мы счастливы, что прошли этот путь: первый год в таких условиях, где мы живем, где путешествуем по 24 часа на матч, мы отдали полностью все силы. А "Фейеноорд" поздравляю с хорошей игрой, с хорошей командой и желаю вам успехов", - добавил Йовичевич.

Напомним, "Шахтер" проиграл "Фейеноорду" на выезде со счетом 1:7. Это самое крупное поражение в истории донецкого клуба в рамках Лиги Европы.

"Шахтер": итоги выступлений в еврокубках

Донецкий клуб начал еврокубковый сезон в Лиге чемпионов. На стадии группового этапа "горняки" выступали в квартете с "Реалом", "Лейпцигом" и "Селтиком".

Команда Игора Йовичевича в первом туре победила "РБ Лейпциг" (4:1), во втором туре сыграла вничью с "Селтиком" (1:1), в третьем туре уступили "Реалу" (1:2), в 4-м "горняки" на своем поле отобрали очки у "сливочных" (1:1), в пятом туре была еще одна ничья с "Селтиком" (1:1), а в заключительном туре "Шахтер" с разгромным счетом проиграл "Лейпцигу" (0:4).

"Шахтер" занял третье место в группе, набрав 6 очков и вылетел в Лигу Европы.

В раунде плей-офф Лиги Европы "горняки" победили французский "Ренн" по сумме двух матчей (3:3, 5:4 в серии пенальти).

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