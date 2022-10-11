"Шахтер" примет "Реал" в Варшаве в рамках 4-го тура Лиги чемпионов.

Во вторник, 11 октября, в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" будет принимать мадридский "Реал".

Главный тренер "горняков" Игор Йовичевич настраивает своих футболистов на битву с мадридским грандом.

"Тяжелый день для всех нас. Но мы вместе и никто вместо нас не выйдет на поле. Не отменят игру, как в УПЛ. Там гораздо хуже, чем здесь, и поэтому ответственность растет. Мы должны отдать все силы на футбольном поле. Абсолютно все. Сейчас эту силу должны почувствовать все украинцы, которые на нас смотрят. Сразиться с первой до последней секунды.

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Одна британская поговорка помогла выиграть Вторую мировую войну: "Сохраняйте спокойствие и продолжайте сражаться". Покажите, из чего вы сделаны. Вы на самом деле все крепкие и мощные. Вы и ваши семьи. Мы переживем это, переступим и выиграем. Эта энергия поможет нам в матче завоевать хорошие очки. Тренируемся и выходим потом на поле", – сказал Йовичевич игрокам "Шахтера".

— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 10, 2022

Шахтер - Реал Мадрид: перед матчем

У "сливочных" травмированы Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Дани Карвахаль, Дани Себальос, Лука Модрич и Феде Вальверде. Место в воротах займет украинец Андрей Лунин.

В предыдущих двух розыгрышах Лиги чемпионов "горняки" пересекались с "Реалом" на групповом этапе. В сезоне 2020/21 на тот момент команда Луиша Каштру дважды обыграла мадридский клуб на групповом раунде (3:2 и 2:0). В сезоне 2021/22 команда Роберто Де Дзерби дважды уступила "королевскому" клубу (5:0 и 2:1).

"Шахтер" в 1-м туре текущего розыгрыша ЛЧ сенсационно разбил "РБ Лейпциг", а потом сыграл вничью с "Селтиком". "Реал" обоих этих соперников одолел.

После трех туров "горняки" с 4 баллами занимают второе место в турнирной таблице группы F. Лидирует "Реал" - 9 баллов. На третьей строчке с 3 очками идет "РБ Лейпциг", последнее место за "Селтиком" - 1 балл.

Перед игрой с "Шахтером" мадридский "Реал" одержал победу в чемпионате Испании против "Хетафе" (1:0).

Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин лидирует в текущем розыгрыше Лиги чемпионов по числу сейвов. Украинский голкипер отразил 19 ударов в трех стартовых турах группового этапа Лиги чемпионов, 11 из которых пришлось на первый поединок с "Реалом".

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