"Шахтер" примет действующего победителя Лиги чемпионов в Варшаве.

Во вторник, 11 октября, в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" будет принимать мадридский "Реал".

Это будет номинально домашний матч для "горняков", ведь из-за полномасштабного вторжения РФ еврокубковые игры на территории Украины проводить запрещено. Матч "Шахтера" и "Реала" пройдет в Варшаве на стадионе Войска Польского.

Обслужит поединок "Шахтера" против "Реала" израильская бригада арбитров. Главным арбитром встречи назначен Орель Гринфельд. Помогать ему будут Рой Хассан и Идай Яркони. Четвертый судья – Эйтан Шмулевиц. Арбитром VAR назначен итальянец Марко Ди Белло.

Видео дня

Шахтер - Реал Мадрид: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

В матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл "Реалу" в Мадриде со счетом 1:2. Голами в составе "сливочных" отличились бразильцы Винисиус Жуниор и Родриго Гоэс. За "горняков" забил Александр Зубков.

Шахтер - Реал Мадрид: трансляция

В прямом эфире матч группы F между "Шахтером" и "Реалом" можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO, а также на платформе Volia TV.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти сообщил, что планирует предоставить отдых ключевым игрокам в матче с "Шахтером".

"Проведу большую ротацию против "Шахтера". У Милитао мышечные спазмы. Я не знаю, кто будет играть в защите против "Шахтера", но кто бы это не был, он будет хорошо действовать. У нас преданный коллектив, который прекрасно играет", - приводит слова Анчелотти AS.

Добавим, что в группе F помимо "Шахтера" и "Реала" выступают также шотландский "Селтик" и немецкий "РБ Лейпциг".

Шахтер - Реал Мадрид: перед матчем

У "сливочных" травмированы Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Дани Карвахаль, Дани Себальос, Лука Модрич и Феде Вальверде. Место в воротах займет украинец Андрей Лунин.

В предыдущих двух розыгрышах Лиги чемпионов "горняки" пересекались с "Реалом" на групповом этапе. В сезоне 2020/21 на тот момент команда Луиша Каштру дважды обыграла мадридский клуб на групповом раунде (3:2 и 2:0). В сезоне 2021/22 команда Роберто Де Дзерби дважды уступила "королевскому" клубу (5:0 и 2:1).

"Шахтер" в 1-м туре текущего розыгрыша ЛЧ сенсационно разбил "РБ Лейпциг", а потом сыграл вничью с "Селтиком". "Реал" обоих этих соперников одолел.

После трех туров "горняки" с 4 баллами занимают второе место в турнирной таблице группы F. Лидирует "Реал" - 9 баллов. На третьей строчке с 3 очками идет "РБ Лейпциг", последнее место за "Селтиком" - 1 балл.

Перед игрой с "Шахтером" мадридский "Реал" одержал победу в чемпионате Испании против "Хетафе" (1:0).

Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин лидирует в текущем розыгрыше Лиги чемпионов по числу сейвов. Украинский голкипер отразил 19 ударов в трех стартовых турах группового этапа Лиги чемпионов, 11 из которых пришлось на первый поединок с "Реалом".

Вас также могут заинтересовать новости: