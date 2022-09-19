Команда Карло Анчелотти набрала 18 баллов и возглавляет турнирную таблицу.

В 6-м туре чемпионата Испании по футболу состоялось мадридское дерби между "Атлетико" и "Реалом".

На 18-й минуте Родриго открыл счет, а к концу первого тайма Федерико Вальверде удвоил преимущество "сливочных". "Атлетико" забил в ответ один гол в конце поединка усилиями Марио Эрмосо.

Таким образом команда Карло Анчелотти набрала 18 баллов и возглавляет турнирную таблицу. Они опережают "Барселону" на два очка. "Атлетико" с 10 баллами на седьмой позиции.

Видео дня

"Атлетико" - "Реал" - 1:2

Голы: Эрмосо, 83 - Родриго, 18, Вальверде, 36

"Атлетико": Облак - Фелипе, Витсель, Рейнилду - Льоренте, де Пауль (Мората, 62), Кондогбья (Сауль, 81), Коке (Корреа, 73), Карраско (Эрмосо, 72) - Гризманн, Жоау Феликс (Матеус Кунья, 62)

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди (Рюдигер, 75) - Модрич (Камавинга, 82), Чуамени, Кроос (Асенсио, 86) - Вальверде, Родриго (Себальос, 86), Винисиус

Видео обзор игры

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