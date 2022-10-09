Андрей Лунин сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности в матче с "Хетафе".

В субботу, 8 октября, мадридский "Реал" одержал победу над "Хетафе" в матче 8-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе "Колисеум Альфонсо Перес".

Единственный гол во встрече на третьей минуте забил бразильский защитник "сливочных" Эдер Милитао. Хорватский полузащитник Лука Модрич сделал навес, Милитао набежал на ближнюю штангу и в верховой борьбе с Дуарте сумел переправить мяч в ворота "Хетафе".

"Хетафе" - "Реал" - 0:1

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Гол: Милитао, 3

"Хетафе": Сориа, Суарес, Дуарте, Митрович, Дхене, Ангилери (Амави, 83), Аленья (Порту, 66), Алгобиа (Сеоане, 83), Милла, Майораль (Эль-Хаддади, 66), Унал (Фернандес, 86)

"Реал": Лунин, Карвахаль, Милитао (Начо, 83), Алаба, Рюдигер, Тчуамени, Модрич, Камавинга (Асенсио, 83), Вальверде, Винисиус, Родриго (Диас, 89)

Обзор матча:

Отметим, что ворота "Реала" в этом матче защищал Андрей Лунин и ему покорилось историческое достижение. 23-летний голкипер сыграл на ноль, это первый "сухой" матч для любого украинского вратаря в истории Ла Лиги.

Ранее в матчах чемпионата Испании также играли Денис Бойко и Максим Коваль.

Победа над "Хетафе" позволила "Реалу" вернуться на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе мадридского гранда 22 набранных очка за 8 сыгранных матчей. "Хетафе" идет на 16-й строчке, заработав семь баллов.

В следующем туре "Реал" сыграет против "Барселоны" в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу". Матч запланирован на 16 октября.

Андрей Лунин: выступления за "Реал" в сезоне-2022/2023

Украинский вратарь Андрей Лунин получил шанс впервые сыграть в официальном матче за "Реал" в текущем сезоне в игре против "Осасуны" (1:1). Карло Анчелотти доверил место в составе украинцу, поскольку основной вратарь "сливочных" Тибо Куртуа получил травму.

Позже стало известно, что восстановление Куртуа займет больше времени, чем ожидалось и Лунин получил шанс сыграть также в матче Лиги чемпионов против "Шахтера". Матч завершился победой "Реала" (2:1).

Игра против "Хетафе" стала уже третьей для Лунина в этом сезоне.

Ожидается, что Тибо Куртуа сумеет восстановиться только к игре против "Барселоны". Таким образом, в матче 4-го тура против "Шахтера", который запланирован на 11 октября, место в воротах "Реала" снова займет Андрей Лунин.

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