"Чесли" сыграет первый матч против "Реала" в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

В среду, 12 апреля, состоится первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и "Челси".

Главный тренер лондонского клуба Фрэнк Лэмпард прокомментировал предстоящий поединок против "сливочных".

"Не думаю, что здесь что-то новое для моих игроков. Но мы должны воспользоваться случаем, потому что на этом этапе турнира ставки повышаются. Надо верить, что мы сможем выстоять под серьезным давлением.

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"Реал" - фаворит этого матча, но в нашем спорте нет ничего лучше, чем доказывать людям, что они ошибаются. Если спортсмен не справляется, то он не попадает в топ-команды.

Каждый новый сезон - это новая история. Игроки должны понимать, что "Реал" - это особенная команда, и есть вещи, которые не зависят от нас. Я буду сосредоточен не на прошлом сезоне, а на том, чего мы можем достичь сейчас", - приводит слова Фрэнка Лэмпарда официальный сайт УЕФА.

Как известно, 2 апреля лондонский "Челси" отправил в отставку главного тренера команды Грэма Поттера. На его место временно был назначен Фрэнк Лэмпард, который будет руководить командой до завершения этого сезона.

Первый матч под руководством Лэмпарда "Челси" проиграл. В рамках 30-го тура АПЛ "синие" уступили "Вулвэрхэмптону".

Напомним, именно мадридский "Реал" является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлогоднем финале "сливочные" одолели английский "Ливерпуль".

Ранее УНИАН сообщал, что букмекеры назвали главного фаворита на победу в финале Лиги чемпионов-2022/2023. Согласно прогнозу аналитиков, шансы "Реала" защитить титул довольно скромные.

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