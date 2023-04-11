Первая дуэль "Челси" и "Реала" пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

В среду, 12 апреля, состоится первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между мадридским "Реалом" и лондонским "Челси".

Игра пройдет на знаменитом стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Испании. Главным арбитром встречи назначен французский рефери Франсуа Летексье.

Мадридский "Реал" пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов обыграв в четвертьфинала турнира "Ливерпуль". В первой игре "сливочные" разгромили "красных" со счетом 5:2, в ответной встрече счет был более скромный - "Реал" победил 1:0.

Видео дня

Лондонский "Челси" на стадии 1/8 финала выбил дортмундскую "Боруссию". Первая гра команд в Дортмунде завершилась победой "шмелей" - 1:0. Ответный матч в Лондоне был за "Челси". "Синие" выиграли со счетом 2:0 и вышли в следующий раунд турнира.

"Реал" Мадрид и "Челси" в рамках Лиги чемпионов пересекались дважды. Оба раза это было на стадии плей-офф. В сезоне 20/21 "Челси" выбил "Реал" по сумме двух матчей в полуфинале (1:1, 2:0), а в сезоне 21/22 на стадии 1/4 финала победу по сумме двух игр одержали "сливочные" (3:1, 2:3).

Добавим, что лондонский "Челси" недавно уволил главного тренера команды Грэма Поттера и назначил на его место Фрэнка Лэмпарда. Поможет ли смена наставника "синим" одолеть "Реал" мы узнаем уже очень скоро.

Отметим, что в первой игре под руководством Лэмпарда "Челси" проиграл "Вулверхэмптону" в рамках АПЛ со счетом 0:1.

Реал Мадрид - Челси: прогноз

В дуэли английского и испанского клубов букмекеры считают фаворитом "Реал". Сделать ставку на победу "сливочных" в этой игре можно с коэффициентом 1,74. Победа "Челси" оценивается коэффициентом 5,20. Коэффициент на ничью - 3,75.

Гол "Реала" в матче с "Челси" оценивается коэффициентом 1,19, а на гол "синих" принимают ставки с коэффициентом - 1,61. Поставить на "обе забьют" можно за 1,90.

Наиболее вероятным исходом матча букмекеры считают победу подопечных Карло Анчелотти со счетом 1:0. Коэффициент на данный исход - 6,60.

На проход английского клуба в следующий раунд Лиги чемпионов можно сделать ставку с коэффициентом 2,75, а на проход испанского коллектива - 1,49.

Реал Мадрид - Челси: трансляция

На территории Украины в прямом эфире первый поединок 1/4 финала между мадридским "Реалом" и лондонским "Челси" будет транслировать видеосервис MEGOGO.

Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, ответный матч команды сыграют 18 апреля в Лондоне.

Вас также могут заинтересовать новости: