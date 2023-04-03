Грэм Поттер работал в "Челси" с сентября прошлого года.

Английский специалист Грэм Поттер был уволен с поста главного тренера лондонского "Челси".

Об этом сообщает официальный сайт "синих". Клуб поблагодарил 47-летнего тренера за работу и пожелал успехов в будущем.

"Грэм вывел нас в четвертьфинал Лиги чемпионов, где мы встретимся с мадридским "Реалом". Клуб хотел бы поблагодарить Грэма за все его усилия и вклад и пожелать ему всего наилучшего в будущем", – говорится в заявлении "Челси".

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Грэм Поттер возглавил "Челси" 8 сентября 2022 года после увольнения Томаса Тухеля. До этого он тренировал "Брайтон". Под руководством Поттера "синие" сыграли одержали 12 побед в 31 матче, 8 раз команда сыграла вничью, 11 раз - проиграла.

Поттер вывел лондонский клуб в 1/4 финала Лиги чемпионов, где "синие" сыграют с мадридским "Реалом". В чемпионате Англии "Челси" заработал 38 очков за 28 матчей и занимает 11-е место.

В последнем матче под руководством Поттера "Челси" на своем поле в рамках 29-го тура АПЛ уступил "Астон Вилле" со счетом 0:2.

По информации The Telegraph, "Челси" должен выплатить Грэму Поттеру 50 миллионов фунтов по контракту, который был рассчитан до лета 2027 года. Однако источник сообщает, что лондонский клуб не будет выплачивать тренеру полную сумму компенсации.

Добавим, что до конца сезона исполняющим обязанности главного тренера был назначен Бруно Сальтора. В клубе верят, что под его руководством у игроков будет больше шансов победить "Реал" в Лиге чемпионов.

Что касается назначения постоянного тренера летом, то руководству клуба симпатизирует кандидатура немецкого специалиста Юлиана Нагельсманна, но он должен доказать, что способен работать с топ-игроками.

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