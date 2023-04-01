Лондонский "Челси" потерпел десятое поражение в нынешнем сезоне АПЛ.

В субботу, 1 апреля, состоялся поединок 29-го тура английской Премьер-лиги между лондонским "Челси" и "Астон Виллой".

Матч проходил на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и завершился сенсационной победой гостей со счетом 2:0.

Первый гол в этой встрече был забит на 18-й минуте - мяч в сетку ворот "Челси" отправил Олли Уоткинс.

На старте второго тайма "Астон Вилла" смогла удвоить свое преимущество - с передачи Джейкоба Рэмзи забил Джон Макгинн.

"Челси" - "Астон Вилла" - 0:2

Голы: Уоткинс, 18, Макгинн, 56

"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Кулибали, Кукурелья (Пулишич, 80), Лофтус-Чик (Канте, 57), Фернандес, Ковачич (Галлахер, 80), Чилвелл, Хавертц, Мудрик (Мадуэке, 57), Фелиш

"Астон Вилла": Мартинес, Янг, Конса, Мингз, Морено (Динь, 89), Макгинн, Камара (Чеймберс, 46), Луис (Дендонкер, 87), Рэмзи, Буэндия (Бейли, 76), Уоткинс

Предупреждения: Ковачич (39), Чилвелл (54), Фернандес (68) – Камара (4), Чеймберс (84), Динь (90+3)

Обзор матча:

Отметим, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик вышел на этот поединок в стартовом составе "синих" и провел на поле 56 минут, после чего его заменил Чуквунонсо Мадуэке.

Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 5,8 балла. Эту худшая оценка среди всех игроков, принимавших участие в этой игре.

"Астон Вилла" набрала 41 очко и поднялась на 9-е место в турнирной таблице АПЛ. Лондонский "Челси" остался с 38 баллами и опустился на 11-ю позицию.

В следующем туре "Астон Вилла" сыграет против "Лестера", а "Челси" встретится с "Ливерпулем". Оба матча состоятся 4 апреля.

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