Александр Зинченко / фото twitter.com/Arsenal

С 1 по 3 апреля будут сыграны матчи в рамках 29-го тура чемпионата Англии по футболу

Центральным поединоком этого тура станет противостояние "Манчестер Сити" и "Ливерпуля". "Горожане" ведут борьбу с "Арсеналом" за чемпионство, а "Ливерпуль" всеми силами пытается вернуться в зону Лиги чемпионом после провального старта в АПЛ. 

"Арсенал", цвета которого защищает Александр Зинченко, сыграет в этом туре против одного из аутсайдеров лиги - "Лидса". В этом туре "канониры" могут увеличить отрыв от "Сити" в турнирной таблице до 11 очков. 

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"Борнмут" Ильи Забарного в 29-м туре сыграет на свое поле против "Фулхэма". Украинский защитник после перехода из "Динамо" не сыграл еще ни одного матча в рамках АПЛ, поскольку восстанавливался после травмы, но сейчас он полностью готов к игре и в этом туре может дебютировать. 

Лондонский "Челси", за который выступает Михаил Мудрик, в 29-м туре на своем поле примет "Астон Виллу". 

Украинский защитник Виталий Миколенко в этом туре с "Эвертоном" сыграет против лондонского "Тоттенхэма". 

Расписание матчей 29-го тура АПЛ

1 апреля

  • 14:30 "Манчестер Сити" - "Ливерпуль"
  • 17:00 "Борнмут" - "Фулхэм"
  • 17:00 "Арсенал" - "Лидс"
  • 17:00 "Брайтон" - "Брентфорд"
  • 17:00 "Кристал Пэлас" - "Лестер"
  • 17:00 "Ноттингем" - "Вулверхэмптон"
  • 19:30 "Челси" - "Астон Вилла"

2 апреля

  • 16:00 "Вест Хэм" - "Саутгемптон"
  • 18:30 "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед"

3 апреля

  • 22:00 "Эвертон" - "Тоттенхэм"

Турнирное положение команд в АПЛ

На первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии идет "Арсенал". В активе лондонского клуба 69 набранных очков. Вторая позиция в лиге за "Манчестер Сити" - 61 очко. "Манчестер Юнайтед" с 50 баллами расположился на третьем месте. Четвертая строчка за "Тоттенхэмом" - 49 баллов. 

"Челси" с 38 очками занимает 10-е место. "Эвертон" заработал 26 баллов и идет 15-м. 

В зоне вылета АПЛ находятся: "Вест Хэм" (18-е место, 24 очка), "Борнмут" (19-е место, 24 очка), "Саутгемптон" (20-е место, 23 очка). 

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