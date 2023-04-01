С 1 по 3 апреля будут сыграны матчи в рамках 29-го тура чемпионата Англии по футболу.
Центральным поединоком этого тура станет противостояние "Манчестер Сити" и "Ливерпуля". "Горожане" ведут борьбу с "Арсеналом" за чемпионство, а "Ливерпуль" всеми силами пытается вернуться в зону Лиги чемпионом после провального старта в АПЛ.
"Арсенал", цвета которого защищает Александр Зинченко, сыграет в этом туре против одного из аутсайдеров лиги - "Лидса". В этом туре "канониры" могут увеличить отрыв от "Сити" в турнирной таблице до 11 очков.
"Борнмут" Ильи Забарного в 29-м туре сыграет на свое поле против "Фулхэма". Украинский защитник после перехода из "Динамо" не сыграл еще ни одного матча в рамках АПЛ, поскольку восстанавливался после травмы, но сейчас он полностью готов к игре и в этом туре может дебютировать.
Лондонский "Челси", за который выступает Михаил Мудрик, в 29-м туре на своем поле примет "Астон Виллу".
Украинский защитник Виталий Миколенко в этом туре с "Эвертоном" сыграет против лондонского "Тоттенхэма".
Расписание матчей 29-го тура АПЛ
1 апреля
- 14:30 "Манчестер Сити" - "Ливерпуль"
- 17:00 "Борнмут" - "Фулхэм"
- 17:00 "Арсенал" - "Лидс"
- 17:00 "Брайтон" - "Брентфорд"
- 17:00 "Кристал Пэлас" - "Лестер"
- 17:00 "Ноттингем" - "Вулверхэмптон"
- 19:30 "Челси" - "Астон Вилла"
2 апреля
- 16:00 "Вест Хэм" - "Саутгемптон"
- 18:30 "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед"
3 апреля
- 22:00 "Эвертон" - "Тоттенхэм"
Турнирное положение команд в АПЛ
На первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии идет "Арсенал". В активе лондонского клуба 69 набранных очков. Вторая позиция в лиге за "Манчестер Сити" - 61 очко. "Манчестер Юнайтед" с 50 баллами расположился на третьем месте. Четвертая строчка за "Тоттенхэмом" - 49 баллов.
"Челси" с 38 очками занимает 10-е место. "Эвертон" заработал 26 баллов и идет 15-м.
В зоне вылета АПЛ находятся: "Вест Хэм" (18-е место, 24 очка), "Борнмут" (19-е место, 24 очка), "Саутгемптон" (20-е место, 23 очка).