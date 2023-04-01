Победу "горожанам" принесли голы Альвареса, Де Брюйне, Гюндогана и Грилиша.

В субботу, 1 апреля, состоялся поединок 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".

Встреча команд прошла на стадионе "Этихад" и завершилась победой хозяев поля со счетом 4:1.

Футболисты "Ливерпуля" первыми забили в этой игре - на 17-й минуте гол ворота "горожан" забил Мохамед Салах. Спустя 10 минут аргентинский форвард "Сити" Хулиан Альварес сравнял счет.

На 46-й минуте полузащитник Кевин Де Брейне вывел "Манчестер Сити" вперед, а 53-й минуте Илкай Гюндоган забил третий мяч "горожан", укрепив преимущество хозяев поля.

На 74-й минуте полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш отправил четвертый мяч в ворота "красных" и довел счет до крупного.

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль" - 4:1

Голы: Альварес, 27, Де Брюйне, 46, Гюндоган, 53, Грилиш, 74 - Салах, 17

"Манчестер Сити": Эдерсон, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне, Родри (Бернарду Силва, 83), Грилиш (Палмер, 89), Марез, Альварес

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон (Цимикас, 70), Хендерсон, Фабиньо, Эллиотт (Окслейд-Чемберлен, 70), Салах (Нуньес, 70), Диогу Жота (Фирмино, 70), Гакпо (Милнер, 82)

Предупреждения: Родри, 33, - Салах, 19

Обзор матча:

"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона. "Горожане" набрали 64 очка после 28 матчей. "Ливерпуль" находится на шестой строчке, заработав 42 очка после 27 игр. Лидирует в турнирной таблице АПЛ лондонский "Арсенал", заработавший 69 баллов.

В следующем туре АПЛ "Манчестер Сити" сыграет против "Саутгемптона" (8 апреля), а "Ливерпуль" померяется силами с "Челси" (4 апреля).

Вас также могут заинтересовать новости: