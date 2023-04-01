Победу "канонирам" принесли голы Габриэла Жезуса, Бена Уайта и Гранита Джаки.

В субботу, 1 апреля, состоялся поединок 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский "Арсенал" противостоял "Лидсу".

Встреча проходила на стадионе "Эмирейтс" и завершилась со счетом 4:1 в пользу "канониров".

Хозяева поля открыли счет в середине первого тайма - на 35-й минуте пенальти реализовал Габриэл Жезус.

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На старте второго тайма "Арсенал" удвоил свое преимущество, гол с передачи Габриэла Мартинелли забил Бен Уайт. На 55-й минуте Габриэл Жезус оформил дубль, увеличив счет до разгромного.

На 76-й минуте "Лидсу" удалось отыграть один гол - отличился Расмус Кристенсен.

В концовке второго тайма Гранит Джака забил четвертый мяч "канониров" во встрече, установив финальный счет на табло. Голевой пас швейцарскому хавбеку отдал Мартин Эдегор.

"Арсенал" - "Лидс" - 4:1

Голы: Жезус, 35 пен, 55, Уайт, 47, Джака, 85 - Кристенсен, 76

Отметим, что украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко вышел на эту игру в стартовом составе и провел на поле 86 минут. Его заменил Киран Тирни.

Победа в этом поединке помогла "канонирам" сохранить отрыв от "Манчестер Сити" в турнирной таблице АПЛ. В активе лондонцев 72 набранных очка, у "горожан" - 64.

В следующем туре АПЛ "Арсенал" сыграет против "Ливерпуля" (9 апреля), а "Лидс" померяется силами с "Ноттингемом" (4 апреля).

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