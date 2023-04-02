Команда Грэма Поттера потерпела уже десятое поражение в нынешнем сезоне АПЛ.

В субботу, 1 апреля, лондонский "Челси" потерпел поражение против "Астон Виллы" в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги.

Главный тренер "синих" Грэм Поттер поделился мыслями о матче против "Астон Виллы". Специалист отметил, в игре его команды прослеживается позитив, а за результат он берет ответственность на себя.

"Игроки отдали все силы, взяли на себя ответственность, они старались, у них было много входов в штрафную площадку, ударов и атак.

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В итоге, мы пропустили первый гол - справедливо. Мы уступали 0:1, но игроки отреагировали хорошо, так было на протяжении всей игры. Второй пропущенный разочаровал, ведь мы хорошо начали второй тайм.

Если вы посмотрите на углубленную статистику, то увидите много позитива. Впрочем, пока мы чувствуем себя не слишком позитивно.

После поражения всегда остается разочарование. Мы должны проанализировать игру и посмотреть, что мы сделали хорошо, а что можем сделать лучше.

В защитном аспекте мы оставили себя слишком открытыми, но, опять-таки, если посмотреть на статистику - у нас были шансы, мы выходили один на один. Но в главном, в забивании голов, мы были вторыми.

Не люблю никого обвинять, я должен взять ответственность на себя. Мы - команда и должны держаться вместе. Мы выигрываем и проигрываем вместе.

Мы восстановимся и будем готовиться к следующей игре. Нужно отреагировать на поражение, это понятно. Мы с нетерпением ждем этого", - приводит слова Поттера BBC.

Добавим, что "Челси" проиграл "Астон Вилле" на своем поле со счетом 0:2.

В этой игре Михаил Мудрик имел несколько хороших моментов, чтобы забить гол. В частности, украинский вингер выходил один на один с вратарем "Виллы" Мартинесом, но не смог переиграть его.

По итогам матч статистический портал SofaScore назвал Мудрика худшим игроком этой встречи. Украинец получил оценку 5,8 балла.

После 29-ти туров "Челси" находится на 11 позиции, имея 38 очков в активе.

"Синие" потерпели уже 10-е поражение в нынешнем сезоне АПЛ.

В следующем туре чемпионата Англии "Челси" сыграет против "Ливерпуля". Матч запланирован на 4 апреля.

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