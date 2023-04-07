Фрэнк Лэмпард будет руководить командой только до завершения текущего сезона.

Легенда английского футбола Фрэнк Лэмпард стал новым главным тренером "Челси".

44-летний специалист подписал контракт с "синими" до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

"Вернуться в клуб было легким решением для меня, потому что это моя команда. Я шел другим путем с тех пор, как покинул "Челси", но, когда меня попросили вернуться, я сделал это с верой в то, что смогу помочь до команде до конца сезона. Это действительно здорово. Я рад и благодарен предоставленной возможности", - прокомментировал свое назначение Лэмпард.

Видео дня

Лэмпард провел в составе "Челси" большую часть своей игровой карьеры и стал настоящей легендой клуба. В составе "синих" Фрэнк сыграл 648 игр и забил 211 голов. Он является рекордсменом клуба по забитым голам.

Кроме того, Фрэнк Лэмпард уже работал в "Челси" в качестве главного тренера. Он возглавлял лондонский клуб на протяжении 18 месяцев (2019 - 2021). Специалист был уволен с этого поста в январе 2021 года.

Последним местом работы 44-летнего тренера был "Эвертон", откуда его уволили в январе этого года.

Руководство "Челси" отмечает, что Фрэнк Лэмпард является лишь временным решение и клуб продолжит работу над поиском нового главного тренера команды.

"Мы рады снова приветствовать Фрэнка на "Стэмфорд Бридж". Фрэнк - член Зала славы АПЛ и легенда "Челси". Поскольку мы продолжаем тщательный процесс поиска постоянного главного тренера, мы хотим предоставить клубу и нашим болельщикам четкий и стабильный план на оставшуюся часть сезона. Мы хотим обеспечить все шансы на успех, и Фрэнк обладает всеми характеристиками и качествами, которые нужны, чтобы довести нас до финиша", - говорится в заявлении на официальном сайте "Челси".

Напомним, 2 апреля "Челси" уволил Грэма Поттера с поста главного тренера. 4 апреля в матче АПЛ против "Ливерпуля" лондонской командой руководил Бруно Сальтор, до этого работавший в тренерском штабе Поттера. "Челси" и "Ливерпуль" расписали безголевую ничью на "Стэмфорд Бридж".

"Челси" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков после 29 матчей. В Лиге чемпионов лондонцы в четвертьфинале сыграют с мадридским "Реалом".

В следующем матче "Челси" встретится в гостях с "Вулверхэмптоном". Игра состоится 8 апреля.

Вас также могут заинтересовать новости: