Главным фаворитом Лиги чемпионов считается английский "Манчестер Сити".

Сезон Лиги чемпионов-2022/2023 постепенно выходит на решающую стадию. Накануне завершились ответные матчи 1/8 финала турнира, по результатам которых определились восемь участников чвертьфинала.

В гонке за главный клубный трофей Европы остались: "Реал" Мадрид (действующий победитель Лиги чемпионов), "Наполи", "Челси", "Бенфика", "Бавария", "Милан", "Интер" и "Манчестер Сити".

Букмекеры определили шансы команд на победу в турнире.

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По мнению аналитиков, главным фаворитом на победу в ЛЧ-2023 является английский "Манчестер Сити". Коэффициент на триумф подопечных Пепа Гвардиолы - 2,70.

Хорошие шансы выиграть турнир также у мюнхенской "Баварии". На победу немецкого клуба букмекеры принимают ставки с коэффициентом 3,60.

А вот шансы "Реала" защитить титул не такие уж и высокие. Победа "сливочных" в этом сезоне Лиги чемпионов оценивается коэффициентом 6,20. Примечательно, что такой же коэффициент и на триумф "Наполи", который впервые в своей истории пробился в четвертьфинал ЛЧ.

Меньше всего шансов выиграть Лигу чемпионов в этом году, по мнению букмекеров, у итальянского "Милана". Коэффициент на триумф "россонери" - 27,00. Даже шансы "Бенфики" оцениваются выше - 24,00.

На победу "Челси" в текущем розыгрыше ЛЧ можно сделать ставку с коэффициентом 12,00, а котировки на миланский "Интер" - 21,00.

Стоит отметить, что "Манчестер Сити", который считается главным фаворитом турнира, еще ни разу не выигрывал Лигу чемпионов. "Горожане" были ближе всего к победе в ЛЧ в сезоне-2020/2021, однако в финале команда Пепа Гвардиолы уступила "Челси".

Добавим, что жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 17 марта.

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