Неаполитанский клуб сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые в своей истории.

В среду, 16 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Наполи" и "Айнтрахтом".

Встреча прошла на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Счет в матче на 45+2-й минуте открыл Виктор Осимхен, забив с передачи Маттео Политано.

На старте второй половины встречи нигерийский форвард оформил дубль, замкнув прострел Ди Лоренцо. Через несколько минут "Наполи" довел счет до разгромного - Петр Зелински реализовал пенальти.

"Наполи" - "Айнтрахт" - 3:0

Голы: Осимхен, 45+2, 53, Зелински, 64 (пен)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Рахмани, Ким Мин Чжэ (Жезус, 66), Мариу Руй, Лоботка, Зелиньски (Ндомбеле, 74), Замбо-Ангисса, Политано (Лосано, 67), Осимхен (Симеоне, 81), Кварацхелия (Элмаз, 74)

"Айнтрахт": Трапп, Бута, Ндика, Тута, Ленц (Макс, 67), Гетце, Роде (Якич, 74), Соу, Камада, Борре, Кнауфф (Алиду, 62)

Предупреждения: Жезус, 77 – Ндика, 26, Ленц, 32, Гетце, 65

Обзор матча:

Первый матч "Наполи" выиграл у "Айнтрахта" со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух игр итальянский клуб выиграл со счетом 5:0 и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что "Наполи" впервые в своей истории выступит в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Кроме того, впервые с сезона-2005/2006 в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграют сразу три итальянских клуба - "Милан", "Интер" и "Наполи".

Напомним, жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 17 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Первые матчи четвертьфинала пройдут 11 и 12 апреля, ответные игры запланированы на 18 и 19 апреля.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский "Реал". В финале прошлого розыгрыша этого турнира "сливочные" победили "Ливерпуль".

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