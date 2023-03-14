Первая игра команд завершилась триумфом "Наполи" со счетом 2:0.

В среду, 15 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянским "Наполи" и немецким "Айнтрахтом".

Игра пройдет на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе. Главным арбитром встречи назначен английский рефери Энтони Тэйлор.

Первая дуэль этих команд завершилась в пользу итальянского клуба со счетом 2:0. Голами за неаполитанцев отличились Виктор Осимхен и Джованни Ди Лоренцо.

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С поражения от "Наполи" у "Айнтрахта" началась полоса неудач. Команда проиграла "Лейпцигу" (1:2), затем дважды сыграла вничью - против "Вольфсбурга" (2:2) и "Штутгарта" (1:1).

В турнирной таблице Бундеслиги "Айнтрахт" опустился уже на шестое место. В активе команды 40 баллов.

У "Наполи" дела идут куда лучше. Команда Лучано Спаллетти выиграла два матча - против "Эмполи" (2:0) и "Аталанты" (2:0) и уступила "Лацио" (0:1).

Поражение против римлян никак не сказалось на турнирном положении неаполитанцев в Серии А. Команда Спаллетти лидирует в турнирной таблице с 68 очками в активе. Отрыв от "Интера", который идет вторым, составляет 18 баллов.

Наполи - Айнтрахт: прогноз

"Наполи" является безоговорочным фаворитом этой дуэли. Так, коэффициент на победу неаполитанцев - 1,49. Ничья - 4,60. На триумф "Айнтрахта" можно поставить за 7,20.

Гол команды Лучано Спаллетти оценивается коэффициентом 1,08. На гол гостей можно сделать ставку с коэффициентом 1,65.

Букмекеры уверены, что "Наполи" пройдет в 1/4 финала Лиги чемпионов, а потому ставки на это событие даже не принимаются. Поставить на выход "Айнтрахта" в следующий раунд Лиги чемпионов можно с коэффициентом 30,00.

По мнению аналитиков, наибеолее вероятным исходом ответной игры "Наполи" против "Айнтрахта" является победа хозяев поля со счетом 2:0. Коэффициент на это событие - 6,80.

Наполи - Айнтрахт: трансляция

В прямом эфире на территории Украины противостояние "Наполи" и "Айнтрахта" покажет видеосервис MEGOGO, а также Volia TV.

Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдет на стадионе "Олимпийский" в Стамбуле.

Действующим победителем турнира является мадридский "Реал". В финале прошлого сезона испанский клуб обыграл "Ливерпуль".

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