"Челси" проиграл первый матч после возвращения в клуб Фрэнка Лэмпарда.

В субботу, 8 апреля, состоялся поединок 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Челси" противостоял "Вулверхэмптону".

Игра проходила на стадионе "Молинью" и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол в поединке, который и решил исход встречи, был забит на 31-й минуте - отличился португальский полузащитник "волков" Матеус Нуньес.

"Вулверхэмптон" - "Челси" - 1:0

Гол: Нуньес, 31

"Вулверхэмптон": Са, Семеду, Доусон, Килман, Тоти, Нунес (Коллинз, 90+6), Лемина (Траоре, 74), Гомеш, Поденсе (Моутиньо, 64), Кунья (Сарабия, 75), Коста (Хван Хи Чхан, 63)

"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Фофана (Чалоба, 80), Кулибали, Кукурелья (Чилвелл, 68), Галлахер, Фернандес, Ковачич, Стерлинг (Мудрик, 68), Хавертц (Пулишич, 61), Феликс (Обамеянг, 67)

Предупреждения: Лемина, 39, Гомеш, 59 - Кукурелья, 49, Стерлинг, 63, Галлахер, 67, Ковачич, 87, Чилвелл, 89

Обзор матча:

Отметим, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик начал встречу в запасе. На 69-й минуте игры наставник "синих" Фрэнк Лэмпард выпустил украинца. Михаил заменил Рахима Стерлинга, однако помочь своей команде он так и не смог.

Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в этой встрече в 6,5 балла.

Добавим, что это был первый матч Фрэнка Лэмпарда после возвращения на должность главного тренера "Челси".

Лондонский клуб потерпел уже 11-е поражение в нынешнем сезоне АПЛ. После 30-ти туров "синие" занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата. В активе команды 39 очков. "Вулверхэмптон" с 31 очком занимает 12-ю позицию.

В следующем туре АПЛ "Челси" сыграет против "Брайтона", а "Вулверхэмптон" встретится с "Брентфордом". Обе игры запланированы на 15 апреля.

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