С 8 по 9 апреля будут сыграны поединки 30-го тура английской Премьер-лиги

В первый игровой день состоятся восемь матчей, еще две игры запланированы на воскресенье. 

Откроет программу 30-го тура АПЛ матч "Манчестер Юнайтед" против "Эвертона", цвета которого защищает игрок сборной Украины Виталий Миколенко. 

Видео дня

Также в субботу сыграет свой матч и команда Михаила Мудрика. "Челси" на выезде встретится с "Вулверхэмптоном". Отметим, что это будет первая игра "синих" под руководством Фрэнка Лэмпарда. 44-летний специалист был назначен главным тренером команды до завершения этого сезона. 

Центральным поединком 30-го тура АПЛ станет дуэль "Ливерпуля" и "Арсенала". Этот поединок состоится в воскресенье. 

Расписание матчей 30-го тура АПЛ

8 апреля

  • 14:30 Манчестер Юнайтед - Эвертон
  • 17:00 Вулверхэмптон - Челси
  • 17:00 Тоттенхэм - Брайтон
  • 17:00 Лестер - Борнмут
  • 17:00 Фулхэм - Вест Хэм
  • 17:00 Брентфорд - Ньюкасл
  • 17:00 Астон Вилла - Ноттингем Форест
  • 19:30 Саутгемптон - Манчестер Сити

9 апреля

  • 16:00 Лидс - Кристал Пэлас
  • 18:30 Ливерпуль - Арсенал

Положение команд в турнирной таблице АПЛ

Лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги лондонский "Арсенал". В активе "канониров" 72 очка, что на 8 баллов больше, чем у "Манчестер Сити". "Горожане" идут на второй строчке. Третья позиция за "Ньюкаслом" - 53 очка. На четвертом месте с 53 баллами идет "Манчестер Юнайтед". 

В зоне вылета АПЛ находятся: "Борнмут" (18-е место, 27 очков), "Лестер" (19-е место, 25 очков), "Саутгемптон" (20-е место, 23 очка). 

Вас также могут заинтересовать новости: