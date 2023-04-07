Центральным матчем 30-го тура АПЛ станет противостояние "Ливерпуля" и "Арсенала".

С 8 по 9 апреля будут сыграны поединки 30-го тура английской Премьер-лиги.

В первый игровой день состоятся восемь матчей, еще две игры запланированы на воскресенье.

Откроет программу 30-го тура АПЛ матч "Манчестер Юнайтед" против "Эвертона", цвета которого защищает игрок сборной Украины Виталий Миколенко.

Видео дня

Также в субботу сыграет свой матч и команда Михаила Мудрика. "Челси" на выезде встретится с "Вулверхэмптоном". Отметим, что это будет первая игра "синих" под руководством Фрэнка Лэмпарда. 44-летний специалист был назначен главным тренером команды до завершения этого сезона.

Центральным поединком 30-го тура АПЛ станет дуэль "Ливерпуля" и "Арсенала". Этот поединок состоится в воскресенье.

Расписание матчей 30-го тура АПЛ

8 апреля

14:30 Манчестер Юнайтед - Эвертон

17:00 Вулверхэмптон - Челси

17:00 Тоттенхэм - Брайтон

17:00 Лестер - Борнмут

17:00 Фулхэм - Вест Хэм

17:00 Брентфорд - Ньюкасл

17:00 Астон Вилла - Ноттингем Форест

19:30 Саутгемптон - Манчестер Сити

9 апреля

16:00 Лидс - Кристал Пэлас

18:30 Ливерпуль - Арсенал

Положение команд в турнирной таблице АПЛ

Лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги лондонский "Арсенал". В активе "канониров" 72 очка, что на 8 баллов больше, чем у "Манчестер Сити". "Горожане" идут на второй строчке. Третья позиция за "Ньюкаслом" - 53 очка. На четвертом месте с 53 баллами идет "Манчестер Юнайтед".

В зоне вылета АПЛ находятся: "Борнмут" (18-е место, 27 очков), "Лестер" (19-е место, 25 очков), "Саутгемптон" (20-е место, 23 очка).

Вас также могут заинтересовать новости: