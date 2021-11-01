Артем Беседин озвучил свою позицию касательно секс-меньшинств.

Форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин рассказал, как он относится к проведению гей-парадов и к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации.

25-летнего нападающего цитирует YouTube-канал "ОТДУШИВДУШУ".

"Это ненормально. Людей с нетрадиционной ориентацией не должно быть. Есть мальчики, есть девочки - все. Я восстанавливался в Испании. Реально, люди "гонят". У нас все по-божески в этом плане, а там их куча. Эти клубы, флаги, ходят там за ручку... Реально, я не могу на это смотреть. Во-первых, у меня есть сын. Я не хочу, чтобы он рос и смотрел на п***##сов. Если мальчики идут и держатся за ручку, то разве они не "гонят"?", - сказал Беседин.

Артем на этот момент восстанавливается после травмы, полученной на Евро-2020.

Напомним, что недавно экс-игрок "Шахтера" Богдан Бутко оскорбил гомосексуалистов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Артем Будрин