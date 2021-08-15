Нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин рассказал о своей травме, полученной в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Форвард рассказал о восстановлении и признался, что чувствовал в первые дни после травмы:
"Боль только когда делаю какие-то движения. Есть дискомфорт, бывает больно. Первые 10 дней вообще думал, что мне ногу оторвали".
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"Видел эти фотографии момента травмы. Пришлось посмотреть, да и то одним глазом, потому что страшно. Но это футбол", - добавил он.
Беседин также ответил на вопрос о том, почему не убрал ногу перед столкновением с соперником:
"Зачем тогда выходить играть в футбол, если потом убирать ноги. Я так не привык. Я никогда не убирал ноги".
Травма Артема Беседина: подробности
- На 99-й минуте матча Швеция - Украина на Евро-2020 наши футболисты получили численное преимущество - центральный защитник Маркус Даниэльссон прямой ногой врезался в колено Артема Беседина. Арбитр посмотрел видеоповтор и справедливо показал красную карточку. А Беседин, вышедший на замену на овертайм, покинул поле с помощью врачей.
- Стало известно, что форвард "Динамо" может пропустить до полугода.
- Шведский защитник после матча извинился перед нападающим.