Богдан Бутко подозревает геев в педофилии.

Бывший правый защитник "Шахтера" и сборной Украины Богдан Бутко прокомментировал свои грубые высказывания в сети касательно каминг-аута игрока "Аделаида Юнайтед" Джоша Кавалло.

30-летний Бутко высказался об этом прецеденте для интернет-издания FanDay.

- Вы не боитесь, что от вас потребуют извинений представители ЛГБТ?

- Я прошу вас, чего мне бояться. Бояться как раз надо вот этих новостей и их пропаганды.

- Что вы имели в виду, когда написали, что они уже размножаются?

- Среди них есть ребята, которые размножаются. Они берут мать, вдвоем берут сперму и выходит ребенок. Мир катится непонятно к чему. Как можно на это закрывать глаза?

- Вы играли во многих клубах. Были ли в командах представители нетрадиционной сексуальной ориентации?

- Конкретно не было замечено. Но некоторые имели свои какие-то замашки, а там непонятно, как оно на самом деле. В душе купается 20 человек, а кто-то начинает заглядывать, смотреть на что-то.

- Если бы вы зашли в раздевалку и увидели, что у вашего одноклубника на вас эрекция. Ваши действия?

- Просто вышел бы и дал бы ему в рожу.

К тому же в Instagram Бутко вступил в перепалку с людьми, которые не разделили его точку зрения. Богдан заявил, что он не удивится, если окажется, что 50% геев еще и педофилы.

Джош Кавалло: первый открытый футболист-гей в истории

21-летний австралиец Джош Кавалло 27 октября сделал пост в соцсетях, где признался, что он гей.

Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко публично поддержал Джоша.

Звезды футбола Антуан Гризманн, Златан Ибрагимович, Жерар Пике публично поддержали Кавалло, похвалили его за храбрость и выразили слова благодарности и уважения.

Богдан Бутко: карьера

Бутко наиболее известен по выступлениям за "Шахтер" и сборную Украины. На правах аренды он также выступал за "Ильичевец", российский "Амкар", польский "Лех" и турецкий "ББ Эрзурумспор".

В составе сборной Украины правый защитник провел 33 матча.

На данный момент Бутко является свободным агентом.

Автор: Артем Будрин