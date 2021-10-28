Артем Беседин вспомнил, как выслушивал от тренера после своей грубой ошибки.

Нападающий "Динамо" Артем Беседин рассказал о работе с Андреем Шевченко в сборной Украины.

Форвард сказал YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ", что Шевченко может "напихать" игрокам за ошибки, а также вспомнил, как "получил" за свою ошибку в матче группового этапа Евро-2020 против Северной Македонии.

"Мог ли Шевченко дать пи***лей в раздевалке? Мог. Особенно мне. Последний раз на Евро, когда мы с Северной Македонией играли. Мы выигрывали 2:1, я вышел, ко мне мяч отлетает, и я Сидору пяткой скидываю. А это последние минуты. Там обрезка пошла, игрок бьет и буквально в метре от штанги мяч пролетел", - вспомнил эпизод Беседин.

"Я захожу в раздевалку, а он видно, что переживает. Мне говорит: "Что ты делаешь?". Но только не такими словами. И дальше: "Кто так играет? Кто в центре пятками отдает и еще в таком матче?". И давай, короче… Шевченко мог напихать, и все по делу. Кто как к этому относится. Я бы за такое, может, еще прописал бы какого-то лещика. Это ж не шутки. Серьезный турнир, серьезные задачи. Я это все прекрасно понимаю", - сказал нападающий.

Напомним, Шевченко покинул сборную Украины 1 августа.

Беседин на данный момент восстанавливается после травмы, полученной на Евро-2020.

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Артем Беседин: травма на Евро-2020

На 99-й минуте матча Швеция - Украина на Евро-2020 центральный защитник Маркус Даниэльссон прямой ногой врезался в колено Артема Беседина. Арбитр посмотрел видеоповтор и удалил Даниэльссона. А Беседин, вышедший на замену на овертайм, покинул поле с помощью врачей.

После матча стало известно, что форвард "Динамо" может пропустить до полугода.

Шведский защитник после матча извинился перед нападающим.

Автор: Антон Дударь