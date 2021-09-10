Вице-президент Украинской ассоциации футбола Александр Герега рассказал, может ли бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко получить должность в организации.
Слова Гереги приводит "Трибуна".
Функционер не видит сценария, при котором Шевченко предложат какую-то должность.
"Может ли Шевченко получить кресло в УАФ? Я бы не хотел собирать сплетни. На сегодня - это невозможно. Это серьезная профессиональная организация. Павелко выстраивал эту работу не один год. Он вложил много усилий. Сейчас руководство европейского футбола доверяет не только нашему руководителю, но и в целом к Украине есть позитивное отношение. Это заслуга нашего президента Федерации", - отметил Герега.
Уход Андрея Шевченко из сборной Украины
- 1 августа Андрей Шевченко опубликовал пост в соцсетях, в котором сообщил, что контракт его тренерского штаба подошел к концу.
- Только на следующий день УАФ сделала официальное заявление об уходе тренера. Отмечалось, что Шевченко и его тренерский штаб подписывали контракт до конца Евро, поскольку хотели перейти на клубную работу.
- Теперь же Шевченко заявил, что хотел остаться в сборной, и продление контракта было оговорено: "Была договоренность, что если после Евро две стороны хотят пролонгировать, тогда контракт продолжается". Однако УАФ не стала продлевать соглашение.
- Ассистент Шевченко Мауро Тассотти заявил, что не понимает, почему УАФ не продлила контракт.