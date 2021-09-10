Вице-президент УАФ Александр Герега заявил, что Шевченко получить должность пока невозможно.

Вице-президент Украинской ассоциации футбола Александр Герега рассказал, может ли бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко получить должность в организации.

Слова Гереги приводит "Трибуна".

Функционер не видит сценария, при котором Шевченко предложат какую-то должность.

"Может ли Шевченко получить кресло в УАФ? Я бы не хотел собирать сплетни. На сегодня - это невозможно. Это серьезная профессиональная организация. Павелко выстраивал эту работу не один год. Он вложил много усилий. Сейчас руководство европейского футбола доверяет не только нашему руководителю, но и в целом к Украине есть позитивное отношение. Это заслуга нашего президента Федерации", - отметил Герега.

Уход Андрея Шевченко из сборной Украины

1 августа Андрей Шевченко опубликовал пост в соцсетях, в котором сообщил, что контракт его тренерского штаба подошел к концу.

Только на следующий день УАФ сделала официальное заявление об уходе тренера. Отмечалось, что Шевченко и его тренерский штаб подписывали контракт до конца Евро, поскольку хотели перейти на клубную работу.

Теперь же Шевченко заявил, что хотел остаться в сборной, и продление контракта было оговорено: "Была договоренность, что если после Евро две стороны хотят пролонгировать, тогда контракт продолжается". Однако УАФ не стала продлевать соглашение.

Ассистент Шевченко Мауро Тассотти заявил, что не понимает, почему УАФ не продлила контракт.

Автор: Артем Будрин