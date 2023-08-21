"Днепр-1" готовится к матчу квалификации Лиги конференций без главного тренера.

В среду, 23 августа, состоится первый поединок в рамках плей-офф квалификации Лиги конференций, в котором "Спартак" Трнава сыграет против "Днепра-1".

Встреча команд пройдет на стадионе "Антона Малатинского" в Трнаве (Словакия).

"Днепр-1" попал в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, вылетев из Лиги Европы. Команда под руководством Александра Кучера проиграла по сумме двух игр чешской "Славии" (0:3, 1:1).

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После вылета из ЛЕ "Днепр-1" в рамках УПЛ сенсационно проиграл киевской "Оболони". После этого поражения главный тренер команды Александр Кучер подал в отставку. Таким образом, "Днепр-1" пока не имеет наставника.

Ожидается, что команду возглавит 39-летний испанский специалист Гонсало Гарсия. Он имеет 3 года опыта работы в роли главного тренера. Год он проработал в голландском "Твенте", еще 2 года - в хорватской "Истре 1961". На его счету 97 матчей в национальных чемпионатах, в которых его команды одержали 25 побед и 28 ничьих.

"Спартак" Трнава вышел в плей-офф квалификации Лиги конференций, сенсационно победив польский "Лех" в 3-м раунде (1:2, 3:1).

Спартак Трнава - Днепр-1: прогноз

Фаворитом в первом поединке, по мнению аналитиков, является словацкий клуб. Так, ставки на победу "Спартака" принимаются с коэффициентом 2,45. Победа "Днепра-1" оценивается коэффициентом 3,00. Ничья - 3,20.

Наиболее вероятным исходом первого матча является ничья со счетом 1:1. Коэффициент на такой результат - 7,00.

Отметим, что фаворитом в этой паре все же считается "Днепр-1". Так, коэффициент на проход в следующий раунд Лиги конференций на украинский клуб - 1,54. В то время как шансы словацкого клуба оценивают коэффициентом 2,47.

Спартак Трнава - Днепр-1: трансляция

Поединок плей-офф раунда квалификации Лиги конференций между "Спартаком" и "Днепром-1" на территории Украины в прямом эфире покажут телеканал УНИАН и Youtube-канал FootballHub.

Также трансляция этой встречи будет доступна на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Добавим, что победитель пары "Спартак" Трнава - "Днепр-1" выйдет в групповой раунд Лиги конференций. Для проигравшей команды еврокубковый сезон будет завершен.

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