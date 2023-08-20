"Оболонь" одержала первую победу в новом сезоне чемпионата Украины.

В воскресенье, 20 августа, состоялся поединок четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Днепр-1" принимал киевскую "Оболонь".

Встреча команд проходила на стадионе "Авангард" в Ужгороде и завершилась сенсационной победой новичка УПЛ со счетом 2:1.

Счет в игре был открыт на 16-й минуте матча - Александр Пихаленок реализовал пенальти и вывел "Днепр-1" вперед.

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Во втором тайме игра перевернулась. Сначала на 46-й минуте Ростислав Тарануха сравнял счет на табло, забив после передачи Игоря Краснопира. Затем, на 83-й минуте, Игорь Краснопир отличился уже сам, подарив "Оболони" победу в этой игре.

"Днепр-1" - "Оболонь" - 1:2

Голы: Пихаленок, 16 пен, Тарануха, 46, Краснопир, 83

"Днепр-1": Кинарейкин, Пасич (Пурита, 72), Сваток, Кравец, Каплиенко, Горин (Когут, 54), Рубчинский, Леднев (Пирес, 79), Пихаленок, Билл (Танчик, 54), Кивинда (Филлипов, 46)

"Оболонь": Федоривский, Нагиев (Мединский, 61), Вовкун (Фатеев, 76), Приймак, Лукьянчук, Осман (Прокопенко, 46), Черненко, Мороз, Слободян (Груша, 76) - Суханов (Краснопир, 46), Тарануха

"Днепр-1", который стал вице-чемпионом в прошлом сезоне УПЛ, в новом сезоне стартовал ужасно. За три сыгранных матча команда Александра Кучера сумела набрать всего четыре очка. Столько же баллов набрала и "Оболонь".

В следующем туре УПЛ "Днепр-1" сыграет против львовского "Руха" (27 августа), а "Оболонь" померяется силами с "Кривбассом" (28 августа).

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