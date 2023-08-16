В пятницу, 18 августа, стартует четвертый тур Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.
Программу 4-го тура первенства Украины откроет поединок новичков УПЛ ЛНЗ - "Полесье". Игра пройдет в Черкассах на стадионе "Центральный". Также в этот день "Заря" встретится с "Александрией".
В субботу, 19 августа, будут сыграны три матча: "Верес" примет "Ворсклу", "Металлист 1925" будет противостоять "Минаю", а "Рух" померяется силами с "Колосом".
Завершен 4-й тур УПЛ будет в воскресенье. На этот день запланированы три встречи: "Днепр-1" сыграет с "Оболонью", "Динамо" отправится в гости к "Черноморцу", а "Кривбасс" примет донецкий "Шахтер".
Украинская Премьер-лига: расписание 4-го тура
Пятница, 18 августа
- 17:00 ЛНЗ - "Полесье", Трансляция - MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ
- 19:00 "Заря" - "Александрия", Трансляция - УНИАН
Суббота, 19 августа
- 15:00 "Верес" - "Ворскла", Трансляция - MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ
- 17:00 "Металлист 1925" - "Минай", Трансляция - MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ
- 19:00 "Рух" - "Колос", Трансляция - Суспильне Спорт, YouTube-канал ФК "Рух"
Воскресенье, 20 августа
- 15:00 "Днепр-1" - "Оболонь", Трансляция - УНИАН
- 17:00 "Черноморец" - "Динамо", Трансляция - MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ
- 19:00 "Кривбасс" - "Шахтер", Трансляция - MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ
После трех сыгранных туров в турнирной таблице УПЛ лидирует львовский "Рух", в активе которого 9 набранных очков. Второе и третье места занимают "Колос" и "Шахтер", у которых по 7 набранных баллов. В зоне вылета находятся "Металлист 1925" и "Ворскла" - по 0 очков.
Напомним, действующим чемпионом Украины по футболу является донецкий "Шахтер".