Завершились матчи третьего тура украинской Премьер-лиги.

С 12 по 14 августа были сыграны матчи третьего тура украинской Премьер-лиги.

Одной из главных сенсаций этого тура стало поражение житомирского клуба "Полесье" против львовского "Руха".

Неожиданно потерял очки в этом туре вице-чемпион прошлого сезона - "Днепр-1". Подопечные Александра Кучера сыграли вничью против "Миная".

Донецкий "Шахтер" в рамках 3-го тура победил "Александрию". Для команды Руслана Ротаня это было первое поражение в новом сезоне УПЛ.

Украинская Премьер-лига: результаты матчей 3-го тура

"Черноморец" – "Оболонь" – 2:0

Голы: Васильев, 14, Иеде, 62

Обзор матча:

"Минай" – "Днепр-1" – 1:1

Голы: Твердохлеб, 89 – Бланко, 90+3 (пен)

Обзор матча:

"Ворскла" - "Заря" - 1:2

Голы: Фелипе, 67 – Герреро, 4, Джордан, 78

Обзор матча:

"Кривбасс" – ЛНЗ – 2:0

Голы: Бескоровайный, 38, Задерака, 83

Обзор матча:

"Полесье" - "Рух" - 0:1

Гол: Квасница, 90

Обзор матча:

"Колос" - "Верес" - 2:0

Голы: Безбородько, 24, Ореховский, 71 (пен)

Обзор матча:

"Шахтер" – "Александрия" – 2:1

Голы: Сикан, 7, Траоре, 31 - Скорко, 60

Обзор матча:

Отметим, что поединок 3-го тура УПЛ "Динамо" - "Металлист 1925" перенесли на неопределенный срок, чтобы киевляне имели возможность лучше подготовиться к ответному матчу 3-го раунда квалификации Лиги конференций против "Ариса".

Напомним, действующим чемпионом Украины по футболу является донецкий "Шахтер".

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