С 12 по 14 августа были сыграны матчи третьего тура украинской Премьер-лиги.
Одной из главных сенсаций этого тура стало поражение житомирского клуба "Полесье" против львовского "Руха".
Неожиданно потерял очки в этом туре вице-чемпион прошлого сезона - "Днепр-1". Подопечные Александра Кучера сыграли вничью против "Миная".
Донецкий "Шахтер" в рамках 3-го тура победил "Александрию". Для команды Руслана Ротаня это было первое поражение в новом сезоне УПЛ.
Украинская Премьер-лига: результаты матчей 3-го тура
"Черноморец" – "Оболонь" – 2:0
Голы: Васильев, 14, Иеде, 62
Обзор матча:
"Минай" – "Днепр-1" – 1:1
Голы: Твердохлеб, 89 – Бланко, 90+3 (пен)
Обзор матча:
"Ворскла" - "Заря" - 1:2
Голы: Фелипе, 67 – Герреро, 4, Джордан, 78
Обзор матча:
"Кривбасс" – ЛНЗ – 2:0
Голы: Бескоровайный, 38, Задерака, 83
Обзор матча:
"Полесье" - "Рух" - 0:1
Гол: Квасница, 90
Обзор матча:
"Колос" - "Верес" - 2:0
Голы: Безбородько, 24, Ореховский, 71 (пен)
Обзор матча:
"Шахтер" – "Александрия" – 2:1
Голы: Сикан, 7, Траоре, 31 - Скорко, 60
Обзор матча:
Отметим, что поединок 3-го тура УПЛ "Динамо" - "Металлист 1925" перенесли на неопределенный срок, чтобы киевляне имели возможность лучше подготовиться к ответному матчу 3-го раунда квалификации Лиги конференций против "Ариса".
Напомним, действующим чемпионом Украины по футболу является донецкий "Шахтер".