Победу "горнякам" принесли голы Даниила Сикана и Лассины Траоре.

В понедельник, 14 августа, состоялся поединок 3-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Шахтер" встречался с "Александрией".

Встреча команд проходила на стадионе "Левый Берег" и завершилась победой "горняков" со счетом 2:1.

Первый гол в этой встрече был забит на 8-й минуте - после навеса с фланга от Гочолейшвили мяч ударом голов в сетку ворот соперника отправил Даниил Сикан. На 31-й минуте матча "горняки" удвоили свое преимущество - отличился Лассина Траоре.

Во второй половине встречи "Александрии" удалось сократить отставание в счете - гол в ворота "Шахтера" забил Даниил Скорко.

"Шахтер" – "Александрия" - 2:1

Голы: Сикан, 7, Траоре, 31 - Скорко, 60

"Шахтер": Ризнык, Топалов, Матвиенко, Чигринский, Гочолеишвили, Назарина, Очеретько, Сикан (Вьюнник, 46), Криськив (Кастилло, 89), Зубков, Траоре (Келси, 46)

"Александрия": Шевченко, Копына (Мартынюк, 81), Логинов, Бабогло, Смирный, Ващенко (Погорелый, 82), Шулянский (Джевани, 72), Калюжный (Скорко, 46), Плакса (Ковалец, 62), Калитвинцев, Кулаков

Предупреждения: Вьюнник, 70, Матвиенко, 85 - Копына, 45, Скорко, 66, Калитвинцев, 87, Мартынюк, 90+2

Видео голов:

"Горняки" набрали 7 очков за три стартовых тура и поднялись на третье место в турнирной таблице УПЛ. "Александрия" потерпела первое поражение в нынешнем сезоне и опустилась на 7-ю строчку. В активе команды Руслана Ротаня 6 набранных баллов.

В следующем туре УПЛ "Шахтер" сыграет против "Кривбасса" (20 августа), а "Александрия" померяется силами с луганской "Зарей" (18 августа).

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