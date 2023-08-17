В квалификации Лиги Европы чешская "Славия" одолела украинскую команду.

В четверг, 17 августа, в Кошице (Словакия) на поле местной футбольной арены прошел ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором "Днепр-1" играл с пражской "Славией".

В первой встрече команд со счетом 3:0 на своем поле одержала победу "Славия". Во второй игре была зафиксирована ничья (1:1), и "Днепр-1" выбыл из Лиги Европы.

Далее днепряне продолжат выступления в 4-м раунде Лиги конференций, где их соперником будет "Спартак" Трнава (Словакия). Эта команда по сумме двух матчей прошла польский "Лех" из Познани (1:2 в гостях и 3:1 дома).

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Матчи Q4 Лиги конференций пройдут 24 и 31 августа 2023 года. Интересно, что оба матча пройдут в Словакии. Первый матч днепряне проведут на выезде, в Трнаве, а второй – на условно домашней арене в Кошице.

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Напомним, что "Днепр-1" в квалификации ЛЧ уступил греческому "Панатинаикосу".

В четвертом раунде ЛК также сыграет "Динамо" - киевлян там ожидает стамбульский "Бешикташ".

Интересно, что в четвертом раунде Лиги Европы луганская "Заря" сыграет против пражской "Славии".

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