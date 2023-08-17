В волевом стиле подопечные Мирчи Луческу одержали победу над греческим коллективом.

В четверг, 17 августа, киевское "Динамо" сыграло ответный матч против греческого клуба "Арис" в рамках третьего раунда квалификации Лиги конференций УЕФА сезона-2023/24.

Из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину номинально домашний матч "бело-синие" провели на стадионе "Джулешти" в румынском Бухаресте.

"Арис" первым забил, но благодаря голам Назара Волошина и Александра Караваева "Динамо" перевело поединок в дополнительные таймы. В экстра-время команды сильнейшего не обнаружили и пришлось устроить серию пенальти.

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Напомним, что в первом матче "Арис" одержал победу над киевским клубом со счетом 1:0.

В четвертом раунде квалификации Лиги конференций УЕФА "Динамо" сыграет против турецкого "Бешикташа".

Динамо - Арис - 2:1 (серия пенальти - 6:5)

Голы: Н. Волошин (45), Караваев (85) – Джурасек (39)

Серия пенальти: 1:0. Бражко, 1:1. Фабиано, 2:1. Андриевский, 2:1. Менендес (вратарь), 3:1. Диалло, 3:2. Рупп, 3:2. Перрис (вратарь), 3:3. Феррари, 4:3. Бенито, 4:4. Христодулопулос, 5:4. Дячук, 5:5. Самора, 6:5. Дубинчак, 6:5. Одубаджо (выше)

Динамо: Бущан, Дубинчак, Сирота, Дячук, Тымчик (Караваев, 72), Н. Волошин (Диалло, 82), Шапаренко (Андриевский, 72), Сидорчук (Бражко, 72), Буяльский, Ярмоленко (Перрис, 106), Ванат (Бенито, 106)

Арис: Хутесиатис, Феррари, Одубаджо, Фабиано, Монтойя, Дарида (Павичич, 75), Жан Жюль (Самора, 106), Джурасек (Рупп, 59), Пальма (Матаррита, 82), Морон (Христодулопулос, 83), Моберг, Карлссон (Менендес, 59)

Удаление: Павичич (106, вторая желтая карточка)

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