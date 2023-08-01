Теперь днепрян ждет пражская "Славия" в квалификации Лиги Европы.

"Днепр-1" вылетел из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей греческому "Панатинаикосу" со счетом 3:5.

Ответный матч команды сыграли в Афинах 1 августа. Хозяева забили быстрый гол после курьезной ошибки игроков днепрян. Однако на 24-й минуте Артем Довбик шедеврально в стиле Лео Месси сравнял счет после красивого сольного прохода.

В начале второго тайма Эдуард Сарапий вывел "Днепр-1" вперед, забив головой после подачи углового удара. На 70-й минуте нападающий "Панатинаикоса" Андраж Шпорар оформил дубль и установил окончательный счет на табло - 2:2.

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Напомним, что в первом матче греческий клуб одолел "Днепр-1" со счетом 3:1.

В третьем раунде квалификации ЛЧ "Панатинаикос" сыграет против французского "Марселя", за который выступает украинец Руслан Малиновский. "Днепр-1" спустился в Лигу Европы, где в третьем раунде квалификации сыграет против чешской "Славии".

Добавим, что была информация об отравлении футболистов "Днепра-1" накануне матча с "Панатинаикосом".