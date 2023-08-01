Сейчас в клубе проводят расследование, а администрация команды самостоятельно начала покупать продукты в местных супермаркетах.

Перед матчем второго раунда квалификации Лиги чемпионов против греческого "Панатинаикоса" украинский клуб "Днепр-1" подвергся массовому отравлению среди персонала и футболистов.

Как сообщил главный редактор "Профутбол Digital" Владимир Зверов, аж восемь футболистов "Днепра-1" пережили отравление.

"По моей информации, вчера вечером стало плохо 15 (!) представителям украинского клуба. Все они испытывали симптомы отравления. Среди них - 8 футболистов! Понятно, что их участие в вечерней игре под большим вопросом. Симптомы отравления испытывали даже те представители делегации клуба, которые не ужинали вместе с командой в афинском отеле. А только пили воду и ели бананы, которые сторона-организатор оставила для гостей в раздевалке", - пишет Зверов.

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Сейчас в клубе проводят расследование, а администрация команды самостоятельно начала покупать продукты в местных супермаркетах. Также журналист рассказал об организационных недостатках со стороны хозяев предстоящего матча.

"После тренировки в раздевалке "Днепра-1" не было полотенец. А еще - автобус, который перевозил команду в гостиницу, опоздал на 30 минут и, вместо прямой очевидной дороги в гостиницу, начал долго бродить окольными путями", - добавил Зверов.

Напомним, что 1 августа в 20:30 по киевскому времени "Днепр-1" проведет матч против "Панатинаикоса" в рамках квалификации ЛЧ. Неделей ранее греческая команда одержала победу над подопечными Александра Кучера со счетом 3:1.

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