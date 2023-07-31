Трансфер находится на завершающей стадии.

Форвард "Днепра-1" и национальной сборной Украины Артем Довбик этим летом сменит клубную прописку.

Как сообщает "ТаТоТаке", испанская "Жирона" договорилась о трансфере с днепрянами. Также клуб Ла Лиги должен был получить разрешение от датского "Мидтьюлланда", который владеет частью прав на Довбика.

"Есть принципиальная договоренность между тремя клубами. "Мидтьюлланд" получит 450 000 евро, а "Днепру-1" поступит на счет цифра между 5 и 7 миллионов евро. Это примерно 6 миллионов евро", - сказал ведущий программы Михаил Спиваковский.

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С большой вероятностью ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Панатинаикоса" станет последним появлением Довбика в составе "Днепра-1".

Добавим, что в "Жироне" выступает вингер сборной Украины Виктор Цыганков. У бывшего капитана киевского "Динамо" дела пошли очень хорошо в карьере после трансфера в "Жирону". В минувшем сезоне Цыганков сыграл за "Жирону" 19 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть голевых передач.

Напомним, Артем Довбик недавно продлил свой контракт с "Днепром-1" до 30 июня 2025 года. К нападающему проявлял интерес "Порту".

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