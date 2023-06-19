Агент Артема Довбика подтвердил интерес к украинскому нападающему со стороны "Порту".

Напающий сборной Украины Артем Довбик может покинуть "Днепр-1" и продолжить карьеру в португальском чемпионате.

Как сообщает издание record.pt, в услугах украинского нападающего заинтересован вице-чемпион Португалии "Порту".

Источник утверждает, что руководство португальского гранда видит в 25-летнем украинце замену Мехди Тареми. С последним "драконы" готовы попрощаться уже этим летом.

Видео дня

Агент украинского нападающего Алексей Люндовский подтвердил, что "Порту" заинтересован в покупке Артема Довбика.

"Эта информация соответствует действительности", - заявил Люндовский в комментарии Sportarena.

По информации СМИ, "Днепр-1" хочет заработать на продаже Довбика 20 миллионов евро. При этом, авторитетный портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Артема лишь в 11 миллионов евро.

В этом сезоне Довбик забил 24 гола за "Днепр-1" в 30 матчах УПЛ, став лучшим бомбардиром чемпионата Украины во втором сезоне подряд.

"Порту" по итогам прошлого сезона занял второе место в чемпионате Португалии, отстав от лиссабонской "Бенфики" на два очка. Это позволило "драконам" получить прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Добавим, что "Порту" является одним из самых титулованных и успешных клубов Португалии. На счету "драконов" 30 побед в чемпионате страны, 19 Кубков Португалии и рекордные 23 Суперкубка Португалии. Кроме того, "Порту" дважды становился победителем Лиги чемпионов УЕФА (1987, 2004).

Напомним, Артем Довбик недавно продлил свой контракт с "Днепром-1" до 30 июня 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости: